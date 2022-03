Stadt wird zur Zwischenmieterin

Die Stadt Beverungen will leerstehende Ladenlokale in der Innenstadt wieder mit Leben füllen und setzt dabei auf externe Unterstützung.

„Deutsche Innenstädte unterliegen einem tiefgreifenden Strukturwandel, der auch Beverungen vor existenzielle Herausforderungen stellt“, heißt es in einer Pressemittelung von Stadt und Beverungen Marketing. Der wachsende Online-Handel, ein verändertes Konsumverhalten und damit einhergehend Umsatz- und Frequenzverluste seien nur drei von vielen Problemen, die durch die Corona-Pandemie beschleunigt würden. Der Rat der Stadt und Beverungen Marketing e.V. wollen diesem Trend aktiv begegnen – Beverungen hat sich erfolgreich um Mittel aus dem Sofortförderprogramm des Landes NRW beworben.

Ziel ist die positive Entwicklung der Innenstadt

Beantragt wurden die Förderbausteine „Verfügungsfonds Anmietung“ und „Einrichtung eines Zentrenmanagements“. Die Nutzung leerstehender Ladenlokale wird die Zentrenmanager ebenso beschäftigen wie Maßnahmen zur Standortwerbung und Öffentlichkeitsarbeit, um in enger Abstimmung mit Beverungen Marketing eine positive Entwicklung der Innenstadt von Beverungen weiter voranzutreiben.

Nach einer Ausschreibung hat das Büro Stadt + Handel Beckmann und Föhrer Stadtplaner GmbB aus Dortmund jetzt den Zuschlag bekommen und wird bis Ende 2023 in Beverungen tätig sein. „Wir freuen uns, wieder mit dem Büro Stadt + Handel arbeiten zu können“, so Bürgermeister Hubertus Grimm. „Bei all den Herausforderungen, die für unsere Stadt bestehen, liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Innenstadt. Wir hoffen dabei auf die Unterstützung aller innerstädtischen Akteure, um gute Lösungen zu entwickeln.“

Die Arbeit des Zentrenmanagements wird in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung und mit Beverungen Marketing geschehen. Schwerpunkt wird die Verminderung bestehender und die Vermeidung neuer Laden-Leerstände in der Innenstadt sein.

Anmietung von Ladenlokalen wird günstig

„Die Stadt Beverungen ermöglicht über das Sofortprogramm NRW eine enorm vergünstigte Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen für neue Ideen, Geschäftsgründungen und zur Realisierung der eigenen Vision in zentraler Lage der Stadt Beverungen. Ziel ist, dass sich neue Konzepte, Angebote und Geschäftsideen risikofreier erproben und etablieren können. Von Pop-Up-Stores über kreativwirtschaftliche und kulturelle Nutzungen bis hin zu Einzelhandels- und Gastronomie-Angeboten, ist viel möglich“, sagt Projektleiter Nils Kleemann, der gemeinsam mit Vanessa Pohl in Beverungen tätig sein wird.

Immobilienbesitzer sind gefordert

„Wir erhoffen uns durch das Förderprogramm und durch das Zentrenmanagement einen wirklichen belebenden Impuls. Eigentümer von Leerstandsimmobilien und Interessenten für Geschäftseröffnungen sind gleichermaßen aufgerufen, die Vorteile des Verfügungsfonds Anmietung zu nutzen und mit dem Zentrenmanagement in Verbindung zu treten“, erklärt Rembert Stiewe, Geschäftsführer von Beverungen Marketing.

Sehr rasch würden nun erste Analysen der Situation vor Ort erfolgen und Gespräche mit Immobilienbesitzern und möglichen Mietinteressenten aufgenommen. Geplant sei auch eine größere öffentliche Informationsveranstaltung, sobald die Pandemiesituation dies zulasse, so die Akteure. Bei Interesse können sich Immobilienbesitzer und Gewerbetreibende, aber auch Bürgerinnen und Bürger, die Ideen und Anregungen für ein lebens- und liebenswertes Beverungen haben, ab sofort unter der Mailadresse zentrenmanagement@beverungen.de an das Team wenden.

Fördergegenstand ist die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen (max. 300 Quadratmeter Mietfläche werden gefördert) und deren Weitervermietung zu einer reduzierten Miete bis Ende Dezember 2023 sowie Umbaumaßnahmen für die neue Nutzung. Die Grundlage für eine bessere und schnellere Vermietung leerstehender Ladenlokale bildet eine zweistufige Mietreduktion, die durch das Land NRW gefördert wird. Die neuen Nutzer zahlen 20 Prozent der Altmiete (letzte Kaltmiete vor Leerstand), zuzüglich der Nebenkosten.

Mietreduktion erfolgt in zwei Stufen

Die Basis des Verfügungsfonds Anmietung ist eine erste Mietreduktion durch den Eigentümer, der der Stadt Beverungen einen Mietrabatt in Höhe von 30 Prozent gewährt. Die Stadt Beverungen fungiert somit als Zwischenmieterin und mietet das Ladenlokal für bis zu 70 Prozent der Altmiete. Die Stadt Beverungen gewährt dem Mietinteressenten dann einen weiteren Mietrabatt in Höhe von bis zu 80 Prozent der Altmiete. Dabei übernimmt das Land NRW 90 Prozent des durch die Stadt erlassenen Mietzinses. Beispiel: Betrug die letzte Kaltmiete 1000 Euro, so zahlen die Nutzer nur noch 200 Euro Kaltmiete plus Nebenkosten.

„Alle Eigentümer mit leerstehenden Ladenlokalen im Konzentrationsbereich sind herzlich dazu eingeladen, am Förderprogramm teilzunehmen“, so der Aufruf.