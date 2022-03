„Standort Würgassen auch bei Starkregen sicher“

„Starkregen-Ereignisse erhöhen nicht die Überflutungsgefahr am geplanten Logistikzentrum (LoK) in Würgassen.“ Zu diesem Ergebnis kommt eine zusätzliche Untersuchung, die die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung in Auftrag gegeben hat. Sie ergänzt das im Sommer 2021 vorgelegte Gutachten zum Thema Hochwasser.

Eifel-Hochwasser zum Anlass genommen

Nach dem katastrophalen Hochwasser in der Eifel und an der Ahr im Juli 2021 hatte die BGZ den renommierten Hydrologen Prof. Dr.-Ing. Jürgen Jensen von der Universität Siegen um eine ergänzende Stellungnahme zu möglichen lokal auftretenden massiven Regenfällen im Bereich des ehemaligen Atomkraftwerks Würgassen gebeten.

In dieser jetzt vorgelegten Stellungnahme bestätigt Jensen laut BGZ noch einmal die bereits in seiner Hochwasserstudie vom Sommer 2021 getroffene Aussage, dass lokal auftretende, massive Regenfälle bereits mit den Prognosen in der Studie abgedeckt seien und daher die vorgelegten Berechnungen etwa für ein 10.000-jährliches Hochwasser am Standort nicht nach oben angepasst werden müssten.

Die Studie ist auf der Homepage der Bundesgesellschaft unter www.bgz.de nachzulesen.