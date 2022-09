Standortfindung für das Atommülllager in Würgassen soll nicht objektiv erfolgt sein

Der Protest gegen die Atommüll-Pläne in Beverungen-Würgassen hält an - wie hier aktuell auf einem Plakat am Ortseingang von Höxter deutlich wird.

Der Grund für diese Beurteilung sei laut BI-Vorstand-Dirk Wilhelm ein öffentlich zugängliches Dokument, welches die umfangreiche Korrespondenz zwischen dem Bundesumweltministerium (BMU, heute BMUV) und dem Öko-Institut offenbare. Transparent werde der Erstellungsprozess der Gutachten dargestellt. Dabei zeige die 221 Seiten umfassende Unterlage eine massive Einflussnahme durch das BMUV als Auftraggeber gegenüber dem Öko-Institut. Rechtsanwalt Philipp Heinz aus Berlin hat im Auftrag der Bürgerinitiative das Dokument geprüft. Die rechtliche Stellungnahme durch den Anwalt falle nach erfolgter Sichtung vernichtend aus: „Aus dem Dokument ergibt sich recht deutlich eine Unverwertbarkeit. Die massive Beeinflussung und bewusste Änderung der Wirkungen der zentralen gutachterlichen Aussagen durch das BMUV sowie das Einlassen darauf durch das Öko-Institut führen dazu, dass von einem unabhängigen Sachverständigengutachten nicht die Rede sein kann. Damit hat es jede Legitimität eingebüßt und darf nicht als Grundlage für den weiteren Genehmigungsvorgang eingesetzt werden“, schreibt Rechtsanwalt Heinz als Fazit in seiner umfangreichen Stellungnahme.

Immerhin gehe es in dem Gutachten um nichts Geringeres als die Legitimierung des Standortorts Würgassen als Deutschlands erstes Bereitstellungslager für ein Atommüll-Endlager - offiziell Logistikzentrum für das Endlager Konrad (LoK) genannt. „Die Öffentlichkeit hat selbstverständlich auf eine wissenschaftlich fundierte und neutrale Beurteilung vertraut, welche vor allem durch das verantwortliche BMUV als Kontrollinstanz überwacht werden sollte“, so Wilhelm. Doch wie wenig ergebnisoffen und fundiert die Gutachten des Öko-Instituts zustande gekommen seien, zeige unter anderem der zeitliche Ablauf der Erstellung: Die Beauftragung durch das BMUV erfolgte am 19. Oktober 2019. Innerhalb von nur sechs Wochen sollten die Unterlagen dann bereits fertiggestellt sein. Mangels Zeit mussten die Gutachten auf Weisung des BMUV bereits vor dem einzig erfolgten Vor-Ort-Termin, welcher der persönlichen Erkundung der Gegebenheiten durch die Gutachter diente, ausschließlich auf der theoretischen Grundlage von Unterlagen der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) ausgearbeitet werden. Der Vor-Ort-Termin fand am Freitag, 29. November 2019, statt. Da das Ziel, im November mit den Gutachten fertig zu werden, zumindest in etwa eingehalten werden sollte, habe das BMUV die finalen Fassungen für spätestens 2. Dezember 2019 verlangt, womit die Möglichkeit zur Korrektur oder zumindest Ergänzung für die Gutachter auf ein Wochenende reduziert wurde.

Der Bahnanschluss ist aus Sicht der BGZ ein Alleinstellungsmerkmal, das Würgassen hat. Foto: Sabine Robrecht

„Schlimmer noch: Schon während der Erstellungsphase nahm das BMUV, aber auch der verantwortliche Projektleiter der BGZ, Einfluss auf die Inhalte“, führt Dirk Wilhelm weiter aus. Dies sei unter anderem geschehen, als es um die vermeintlich beste Eignung des Standortes Würgassen für die Errichtung eines riesigen Atommüll-Lagers ging. So sei ein frühes Gutachten des Instituts mit dem Titel „Bewertung der grundsätzlichen Eignung des Standorts Würgassen für die Errichtung und den Betrieb eines Zentralen Bereitstellungslagers Konrad (ZBL)“ zu dem Ergebnis gekommen, dass beim Standort Würgassen mehrere Anforderungen der Entsorgungskommission ( ESK), die exakt als Voraussetzung für einen für das LoK geeigneten Standort entwickelt wurden, gerade nicht bestehen (zweigleisiger Bahnanschluss) beziehungsweise nicht nachgewiesen wurden (Hochwasserfreiheit) und eine Reihe weiterer Kriterien nicht prüfbar waren.

Doch im Schriftverkehr zwischen Bundesumweltministerium und Öko-Institut sollen Verantwortliche des Ministeriums geradezu darauf gedrängt haben, Würgassen entgegen etwaige Zweifel zum geeignetsten Platz zu erklären. Es seien Passagen enthalten wie diese: „Dies [Anmerkung der Redaktion: die besondere Eignung von Würgassen als Standort] sollte dann auch von Ihnen deutlich formuliert werden. Aktuell liest sich das im Gutachten in der Gesamtdarstellung bedauerlicherweise nicht so. [...] Unter diesem Gesichtspunkt habe ich die Stellungnahme nochmal angesehen und würde die Umsetzung nachfolgender Empfehlungen für erforderlich halten. [...]“

Der Vorsitzende der Bürgerinitiative „Atomfreies 3-Ländereck“, Dirk Wilhelm, fordert einen neuen, transparenten Entscheidungsprozess in Sachen Standortentscheidung für das Atommülllager. Foto: Harald Iding

Nach diesem Ermahnungsschreiben seien, so habe es der BI-Vorstand Wilhelm bei seiner Recherche festgestellt, umfangreiche Korrekturvorschläge seitens des BMUV vom Öko-Institut fast eins zu eins umgesetzt worden. Textpassagen seien gestrichen und Absätze umgruppiert worden, Inhalte nach BMUV-Vorgaben und -Interessen 'positiv' angepasst und kritische Passagen aus dem abschließenden Fazit des Gutachtens, mit dem Verweis, dass eben dieser Teil des Gutachtens am ehesten gelesen werde, entfernt worden.

Entsprechend deutlich fällt auch das Fazit von Rechtsanwalt Philipp Heinz aus: „Auf massives Betreiben des BMUV hat das Öko-Institut seine - aus fachlich zutreffenden, vom BMUV inhaltlich nicht bezweifelten, Gründen - zurückhaltende und relativierende Bewertung des Standortes Würgassen aufgegeben. Der finale Duktus der Zusammenfassung der Standortbewertungen unterscheidet sich sehr stark von den fachlich erarbeiteten vorherigen Fassungen. Inhaltliche Gründe, wie neue oder ergänzende gutachterliche Erkenntnisse, gab es dafür nicht. Vielmehr wurde letztlich das in die Zusammenfassung geschrieben, was das BMUV sehr deutlich verlangte, nämlich eine 'glasklare Aussage' für Würgassen.“

Dirk Wilhelm fährt fort: „Die Bundesumweltministerin teilt aktuell über Ihre Staatssekretäre mit, dass sie sich ein eigenes Bild über die Standortfindung machen will. Nach nunmehr zehn Monaten Regierungsverantwortung wird das Vorgehen der BGZ jedoch noch immer toleriert.“ Er ist der Meinung: „Sollte Frau Lemke als verantwortliche Bundesumweltministerin im Fall Würgassen nicht umgehend Klarheit schaffen, droht ein massiver Vertrauensverlust in den gesamten Prozess der Atommüllentsorgung.“ Eine Einschätzung, welche auch der ehemalige Bundesumweltminister und Vorsitzende des NBG, der Höxteraner Prof. Dr. Klaus Töpfer, gegenüber dem WDR äußerte: „Viel Vertrauen der Bevölkerung in die Entscheidung der Kernenergie ist zerstört worden. Alles muss getan werden, wenn die Erbstücke dieser schwierigen Technik zu bewältigen sind, dass wieder Vertrauen aufgebaut wird. Genau das ist im Fall Würgassen nicht passiert – ganz im Gegenteil.“

Dem fügt „Atomfreies 3-Ländereck“-Vorstand Dirk Wilhelm hinzu: „Der von Herrn Töpfer geforderte Aufbau von Vertrauen kann nur erfolgen, wenn ein neuer und transparenter Entscheidungsprozess unter sachlich, fachlichen Kriterien angestoßen wird. Dafür bedarf es der sofortigen Abkehr vom Vorhaben in Würgassen und die Einstellung aller Aktivitäten in der Sache.“