„Stolpersteine“ erinnern in Beverungen an die jüdischen Familien Grünewald und Rosenstein

„Da kommen die Erinnerungen wieder hoch“, sagt Hans-Georg Rosenstein und dreht sich um. Er steht vor dem Haus seiner Familie in der Langen Straße 35 in Beverungen, seine Frau Ingeborg und seine Tochter Nicole Budde sowie Karola Rosenstein und Tochter Silke von Detten-Rosenstein stehen neben ihm.

Am Boden kniet der Künstler Gunter Demnig und verlegt sechs Stolpersteine zur Erinnerung an die Familie Rosenstein. Leopold Rosenstein, der Vater von Hans-Georg, hatte ein Haushaltswarengeschäft. Als in der Pogromnacht 1938 Steine durch das Fenster flogen, war sein Sohn Hans-Georg gerade ein halbes Jahr alt.