Straßen im Neubaugebiet Beverungen nach jüdischen Mitbürgerinnen benannt

Beverungen

80 Juden leben 1933 in Beverungen, als die Nationalsozialisten in der Weimarer Republik die Macht übernehmen. Zwei Frauen von ihnen sind jetzt Namensgeberinnen von Straßen im Beverunger Neubaugebiet zwischen Freibad und Dalhauser Straße: Martha Mannsbach und Margarete Rose. Wenige Wochen vor dem bundesweiten Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar sind die Straßenschilder aufgestellt worden.

Alexandra Rüther