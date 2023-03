Studentin aus Dalhausen unterstützt Grundschule in Gambia

Mehr als 3000 Euro an Spendengeldern sind jetzt von Dalhausen aus in eine Grunmdschule im afrikanischen Gambia geflossen. Dafür verantwortlich: Lehramtsstudentin Franziska Hartmann.

Franziska Hartmann sammelt über 3000 Euro und macht Praktikum in Afrika

Im Zuge Ihres Lehramtsstudiums muss Franziska Hartmann aus Dalhausen ein dreimonatiges Praktikum in einem englischsprachigen Land absolvieren.

Durch ihre Tätigkeit am Zentrum für Lehrerbildung in Münster wurde sie auf ein Kooperationsprojekt der Universität mit der E.C. Arche Noah School in Gambia aufmerksam.

So sieht die Schule nach dem Anstrich aus. Foto: Hartmann

Die Schule, gegründet durch Uwe Beckers aus Krefeld und seinem Verein Grundschule Gambia e.V., hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bildung in dem kleinen westafrikanischen Land, das vom Senegal umgeben ist und zu den ärmsten Ländern der Welt gehört, voranzubringen.

Schulprojekt finanziert sich ausschließlich durch Spenden

Da sich das Schulprojekt Gambia ausschließlich über Spendengelder finanziert, wurde überlegt, wie man Geld für das Projekt sammeln kann. Hier bot sich der erste Dalhäuser Weihnachtsmarkt an, auf dem frische Waffeln, gebrannte Walnüsse und Honig von Hobbyimker Andreas Böker verkauft wurden. Auch beim Adventskonzert des Musikvereins wurden Spenden für das Schulprojekt gesammelt.

Franziska Hartmann beim Streichen der neuen Bänke. Foto: privat

Durch den Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt, das Konzert und diverse Einzelspenden kam eine stolze Summe von über 3000 Euro zusammen, die mit zu dem Projekt nach Kitty-Brikama (Gambia) genommen werden konnten.

Bau einer Bäckerei hat begonnen

Mittlerweile ist Franziska schon fast zwei Monate an der Schule und durfte miterleben, was mithilfe der Spendengelder aufgebaut werden konnte: Drei weitere Klassenräume sind fertiggestellt, der Bau einer kleinen Bäckerei hat begonnen. In den nächsten Monaten sollen noch ein kleines Labor und eine Bücherei entstehen.

Weitere Informationen zu dem Projekt auf Facebook unter Grundschule Gambia, auf Instagram unter schulprojekt.gambia oder unter https://schulprojektgambia.org.