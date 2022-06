Telekom startet Glasfaserausbau in Beverungen

Beverungen

Alle reden von FTTH (Fiber to the Home), von Glasfaser-Anschlüssen bis ins Haus. 1.850 Haushalte in Beverungen haben die Chance, schon in Kürze dabei zu sein. Die Telekom wird das Netz in Beverungen ausbauen und Anschlüsse mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde anbieten. Anwohner müssen allerdings rechtzeitig tätig werden.