The Winner takes it all

Das Gymnasium Beverungen hat seine 62 Absolventinnen und Absolventen nicht nur ein letztes Mal in die Sommerferien verabschiedet, sondern gleichzeitig in die wohlverdiente Freiheit.

Nach anstrengenden Vorbereitungs- und Prüfungswochen konnte man viele fröhliche, zufriedene und stolze Gesichter sehen – dabei war es ganz gleich, ob man nun in die der Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer oder Eltern blickte. Ebenfalls erfreulich war die Tatsache, dass in diesem Jahr die feierliche Zeugnisvergabe wieder in der Aula der Schule stattfinden konnte, ganz ohne aufwändige und pandemieverträgliche Sitzplanerstellung für die Stadthalle.

Neben der fröhlichen und gelösten Stimmung während der Zeugnisvergabe bleiben vor allem die authentische und humorvolle Rede von Schülersprecher Michael Brack sowie die Sprechgesangseinlage von Sport- und Biologielehrer Stefan Wüsthoff in bester Erinnerung und trugen zugleich ihren Teil zu einer äußerst gelungenen Veranstaltung bei.

Der Corona-Jahrgang

Wenn ein Abschlussjahrgang den Nebentitel „Corona“ wirklich verdient hat, dann dieser! So mussten alle Beteiligten in der gesamten Qualifizierungsphase die Widrigkeiten pandemiebedingter Anpassung erfahren und meistern – was durchaus gut gelungen ist und noch einmal besonders hervorgehoben werden soll. „Wir alle hoffen, dass kein weiterer Jahrgang so viele zusätzliche Hürden überwinden muss“, heißt es von der Schulleitung. Gleichzeitig könnten die Leistungen der Jahrgangsbesten Tamina Heidenreich (1,1) sowie Paulina Fricke (1,1) und Timon Benz (1,2) umso höher eingeschätzt werden. „Herzlichen Glückwunsch!“

Die Abiturientinnen und Abiturienten

Lina Aschendorf (Meinbrexen), Timon Benz (Beverungen), Corvin Berndt (Lauenförde), Luca-Marie Blaumeiser (Bad Karlshafen), Michael Brack (Beverungen), Gerold Brune (Derental), Hanna Burchard (Haarbrück), Annika Dammann (Beverungen), Tim Derksen (Drenke), Adrian Dewenter (Jakobsberg), Luis Diederich (Beverungen), Felix Felten (Derental), Paulina Fricke (Bühne), Lara Fröhlich (Trendelburg), Sadeel Ghazi (Beverungen), Kira Hachmeyer (Beverungen), Paul Fritz Ferdinand Hake (Beverungen), Marie Hanewinkel (Bühne), Laura Hartung (Derental), Tamina Heidenreich (Wehrden), Carla Held (Drenke), Tarik Held (Beverungen), Marcel Hengst (Manrode), Maximilian Hengst (Beverungen), Hannah Horneburg (Drenke), Marie Horneburg (Drenke), Robin Jünemann (Drenke), Sophia Justus (Borgholz), Sophia Klare (Bühne), Pauline Klene (Borgholz), Justin-Leon Kohnert (Beverungen), Emily Köplin (Beverungen), Moritz Kornhoff (Amelunxen), Paul Löhr (Manrode), Josephine Lutter (Bad Karlshafen), Fiete Marquardt (Ottbergen), Justin Meinke (Haarbrück), Joost Menke (Meinbrexen), Jan Wilhelm Münster (Amelunxen), Teresa Münster (Amelunxen), Mariel Münstermann (Beverungen), Nico Nowak (Borgholz), Noah Osewo (Beverungen), Laila Pedall (Bad Karlshafen), Raphael Polczyk (Beverungen), Emeli Popp (Beverungen), Fiona-Marie Remchen (Meinbrexen), Lara-Sophie Rennert (Helmarshausen), Vanessa Rennert (Helmarshausen), Isabeau Rikus (Ottbergen), Jan Schicht (Amelunxen), Jaqueline Schlue (Derental), Lena Siebrecht (Herstelle), Luca Spieker (Beverungen), Johanna Staff (Herstelle), Maja Stromberg (Haarbrück), Amelie Tebbe (Drenke), Philipp Thesing (Herstelle), Eldisa Tokovic (Beverungen), Diana Warkentin (Beverungen), Celina Wrede (Bühne), Sarah Therese Maria Zarnitz (Beverungen).