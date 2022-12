Tierpark Sababurg wird zum Weihnachtsmarkt

Das Mittelalter lebt am zweiten Adventswochenende im Tierpark Sababurg wieder auf. Denn der Weihnachtsmarkt dort am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, von 10 bis 20 Uhr steht ganz im Zeichen dieser Zeit.

Mittelalterliches Flair am zweiten Adventswochenende

Rund 40 Marktstände mit Schmied, Töpfer, Holzkunst und Keramik werden allerlei Waren feilbieten und ihr Handwerk vorführen. Natürlich bringen auch die Anbieter von Köstlichem, ob leckere Speisen oder feinste Getränke, dem Besucher das Mittelalter in kulinarischer Art und Weise näher.

Gedrechseltes aus Holz beim Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt im Tierpark Sababurg. Foto:

Der Förderverein „Freunde des Tierparks Sababurg e.V.“ unterstützt auch dieses Jahr wieder den Weihnachtsmarkt. Die Mitglieder backen an beiden Tagen leckere Waffeln, sowohl süße als auch herzhafte, auf rustikalen Holzöfen.

Beim Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf der Sababurg wird es eine Feuershow geben. Foto: SpiritusSancti

Es gibt wieder viele Vorführungen und Aktionen für Kinder, wie zum Beispiel Armbrust- oder Bogenschießen. Zusätzlich können die Kinder sich beim Nikolaus für mutiges Erklimmen der Himmelsleiter eine kleine Belohnung abholen. Beim Duo Pessulantus können mittelalterliche Spiele ausprobiert werden und Marbun, der Gaukler, wird die Besucher mit Schabernack und Gaukelei erfreuen.

Ein besonderer Musikgenuss an beiden Tagen ist die bekannte Mittelalterband Tarranis, die am Samstag und Sonntag ein abendliches Konzert veranstaltet, aber auch während des Tagesprogramms halbstündige Auftritte bietet. Die spektakuläre Feuershow wird die Besucher nach Einbruch der Dunkelheit in ihren Bann ziehen.