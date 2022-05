Tim Weber ist neuer Oberst

Bernhard Gründer trat 1975 in die Bruderschaft ein. 1983 wurde er als Zahlmeister in den geschäftsführenden Vorstand gewählt. Dieses Amt bekleidete der gelernte Bankkaufmann 13 Jahre, bevor er 1996 zum Oberst und 1. Vorsitzenden der Bruderschaft gewählt wurde. 26 Jahre führte er die Bruderschaft mit großem Erfolg an. 2010, zum 525-jährigen Bestehen der Bruderschaft, war er zusammen mit seiner Frau das Königspaar des Höhendorfes. Zehn Jahre gehörte er dem Vorstand des Bezirksverbandes Höxter an und wurde nach seinem Ausscheiden zum Ehrenmitglied ernannt. Hohe Auszeichnungen für seine geleistete Arbeit erhielt er im Laufe seiner Vorstandszugehörigkeit. So wurde er als höchste Auszeichnung vom Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften mit dem Schulterband zum St. Sebastianus Ehrenkreuz geehrt.

Ehrenoberst und Ehrenzahlmeister

In Würdigung seiner besonderen Verdienste für die Bruderschaft Jakobsberg wurde Bernhard Gründer nun in der Jahreshauptversammlung zum Ehrenoberst ernannt. Gründer dankte seinen langjährigen Wegbegleitern für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

Mit Michael Dewenter hatte sich auch der Zahlmeister keiner erneuten Wahl gestellt und wurde verabschiedet. Dewenter trat 1975 in die Bruderschaft ein. 2005 wurde er zum Fahnenadjutanten gewählt. Ab 2011 war er für die Finanzen der Bruderschaft verantwortlich. Vom Bund wurde er 2021 mit dem Hohen Bruderschaftsorden geehrt. Die Versammlung ernannte ihn als Dank für seine geleistete Arbeit zum Ehrenzahlmeister. Beide ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder wurden unter großem Beifall der Versammlung zusätzlich zu ihrer Ernennung zu Ehrenmitgliedern mit einem Präsent verabschiedet.

Neuwahlen

Unter der Wahlleitung von Ortsvorsteher und Ratsmitglied Josef Hartmann wurde der bisherige Fahnenadjutant Tim Weber dann von der Versammlung einstimmig zum neuen Oberst und 1. Vorsitzenden gewählt. In ihren Ämtern bestätigt und einstimmig wiedergewählt wurden der Hauptmann und 2. Vorsitzende Markus Rammenstein sowie Schriftführer Tobias Disse. Zum neuen Zahlmeister wurde der bisherige Oberleutnant Marco Disse bestimmt. Sein bisheriges Amt übernimmt Carsten Sievers. Neu in den Vorstand gewählt wurden zum Leutnant Sven Hemsing und Simon Dewenter zum Fahnenadjutanten.