Töpfereien in ganz Deutschland öffnen ihre Türen

Mehr als 500 Töpferinnen und Keramiker aus ganz Deutschland laden zum 18. Tag der offenen Töpferei in ihre Werkstätten und Ateliers ein. Mit dabei ist auch das Porzellan-Atelier von Ingrid Westen in Lauenförde.

Aktionswochenende am 18. und 19. März auch in Lauenförde

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für dieses Aktionswochenende ganz besonders „in Schale geworfen“ und jeweils eigens eine Schale designt. Die Schalen dieser Sondereditionen zeigen anschaulich, wie vielfältig und zugleich einzigartig Keramik heute ist.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich nicht nur auf die unterschiedlichen Schalen freuen, sondern auch auf Führungen, Vorführungen und Mitmachaktionen, Begegnungen und Austausch.

Keramik ist ein brandaktuelles Handwerk

Sie sind willkommen, sich von der Qualität und der Schönheit handgearbeiteter keramischer Produkte überzeugen und begeistern zu lassen. „Lernen Sie ein uraltes und brandaktuelles Handwerk kennen“, lädt auch Ingrid Westen in ihr Atelier ein.

Offene Ateliers in Silberborn und Lauenförde

Im Dreiländereck Südniedersachsen, Hessen und NRW beteiligen sich Töpferei Klett in Fredelsloh, Ingrid Westen in Lauenförde sowie Silke Hahn und Axel Demann in Silberborn an dieser Aktion. Die gemeinsame Internetseite www.tag-der-offenen-toepferei.de gibt Auskunft über die Angebote der Teilnehmer, die Standorte ihrer Wertstätten und Ateliers und wer von ihnen an der Schalen-Aktion teilnimmt.