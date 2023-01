„Schöngeküsst“ zieht von Beverungen nach Höxter

Heike Schulz verlegt ihren Concept Store in die Nikolaistraße

Beverungen

Beverungen wird um ein Geschäft ärmer. Heike Schulz zieht mit ihrem Concept Store und Eventdeko-Unternehmen nach Höxter. Zum „Höxteraner Frühling“ am 1. April will sie in der Nikolaistraße 3 Eröffnung feiern.

Alexandra Rüther