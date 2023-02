Vereinsgemeinschaft Wehrden wird Förderverein

Am Weserufer in Wehrden befindet sich mit der Fährklause auch ein gastronomischer Anziehungspunkt.

Auf eine neue Satzung und eine zukunftsorientierte Neuaufstellung hatte sich die Vereinsgemeinschaft schon Ende vergangenen Jahres geeinigt. Jetzt hat Vorsitzender Gerd Rother auf einem gut besuchten Infoabend die Bevölkerung über die Umstrukturierung informiert.

Unter dem Motto „Wir packen an – Gemeinsam die Zukunft gestalten“ stellte Rother den Anwesenden die Neuerungen und Ziele vor. Er betonte, dass Wehrden einen Verein benötige, der sich ehrenamtlich um die Belange des Dorfes kümmert, um die Lebensqualität und die dörflichen Strukturen zu erhalten und damit das dörfliche Zusammenleben zu verbessern.

Gerd Rother stellt das Konzept der "neuen" Vereinsgemeinschaft Wehrden vor. Foto: privat

„Die bisherige Vereinsgemeinschaft hat diese Rolle in den letzten 20 Jahren erfolgreich wahrgenommen und viele Projekte umgesetzt, die zu einer positiven Dorfentwicklung beigetragen haben“, so Rother. Dazu zählten unter anderem den Umbau der Sporthalle zur Mehrzweckhalle, das Ortsjubiläum, die Pflege des öffentlichen Teils des Schlossparks, die Gründung der Dorfwerkstatt und die Digitalisierung.

Auch Privatpersonen können Mitglied werden

Jedoch machten es die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen sowie eine sich verschlechternde Finanzlage immer schwieriger für die Vereinsgemeinschaft, diese Rolle auszufüllen. Um die Zukunftsfähigkeit und den Bestand der Vereinsgemeinschaft zu gewährleisten, habe man sich zu einer Umstrukturierung entschieden. Der Vereinszweck und die Vereinsziele wurden erweitert und in einer neuen Satzung formuliert und präzisiert. Eine Mitgliedschaft wird neben den Vereinen nun auch für Privatpersonen ermöglicht, die sich für das Wohl des Orts engagieren möchten. Der Vereinsname wurde ebenfalls angepasst und der Verein heißt jetzt „Vereinsgemeinschaft und Förderverein pro Wehrden e.V.“.

Digitalisierung wird fortgesetzt

Der neue Verein verfolge eine Vielzahl von Zielen und Projekten. Dazu gehöre unter anderem die Pflege der Wanderwege, die Pflege des Schlossparks, die Verbesserung der Nahversorgung, die Bereitstellung eines öffentlichen Defibrillators und die Organisation von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren. Darüber hinaus soll auch das Thema Umwelt- und Klimaschutz in den Fokus gerückt werden. Zudem sollen die bisherigen Projekte der Vereinsgemeinschaft, wie der Betrieb der Dorfwerkstatt als Ideenschmiede für die Dorfentwicklung und die Digitalisierungsprojekte fortgeführt werden.

16 Wehrdener treten spontan bei

Gerd Rother appellierte an die Dorfbewohner, sich an den Aktivitäten des Fördervereins zu beteiligen und Mitglied zu werden. Nur so könne man gemeinsam die Zukunft gestalten und erfolgreich sein. Spontan entschieden sich an dem Informationsabend bereits 16 Anwesende für eine Mitgliedschaft.