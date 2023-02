Verkehrssicherung: Weser-Radweg wird umgeleitet

Bei dem Radweg handelt es sich um die Hauptstrecke von Wahmbeck nach Bad Karlshafen auf der rechten Weserseite, flussabwärts gesehen. Auf der linken Weserseite von Gieselwerder nach Bad Karlshafen wird es keine Behinderungen geben.

Der Landkreis Northeim richtet die notwendige Beschilderung für die Umleitung des Radweges ein. Der Weserbergland-Tourismus weist auch auf den entsprechenden Internetseiten auf die Einschränkung hin. Der Bahnverkehr ist nicht beeinträchtigt.

Umleitung gilt für drei Wochen

Die Forstarbeiten beginnen in der Woche nach Karneval und sollen Mitte März abgeschlossen sein. Der Waldweg „Alte Karshäfer Straße“ und der „Bahnparallelweg“ werden in der Zeit aus Sicherheitsgründen gesperrt. Sie liegen im Arbeitsbereich der Spezialmaschine, die an den Steilhängen zum Einsatz kommt.

Waldstück wird ausgedünnt

Revierförster Christian Lange will seine Buchenwälder mit einem Seilbagger durchforsten. „Das rund fünf Hektar große Waldstück muss ausgedünnt werden, damit die verbleibenden Bäume stabilere Wurzeln und bessere Kronen ausbilden können“, beschreibt der Forstmann die regelmäßige Waldpflege in dem anspruchsvollen Gelände. „Der Seilbagger hat am Hauptarm eine Seilwinde montiert, mit der das Holz an den oben verlaufenden Forstweg geseilt wird. Forstwirte fällen die rund 60 Jahre alten Buchen im Hang mit Motorsägen und der Bagger seilt die Stämme nach oben auf den Forstweg“, erläutert Lange das Arbeitsverfahren.

Buchenholz für den Innenausbau

„Unsere Forstarbeiten werden vom Landkreis Northeim und dem Naturpark Solling-Vogler unterstützt. Aus dem anfallenden Buchenholz fertigt ein regionales Werk Arbeitsplatten für Küchen oder Holzplatten für den Innenausbau.“ Der Leiter der Försterei Brüggefeld hofft auf gutes Wetter bei den Fällarbeiten und bittet Waldbesucher, den Bereich der Wesersteilhänge in der nächsten Woche großflächig zu meiden.

Ziel der Forstarbeiten sei es, die Verkehrssicherheit des Rad- und Wanderweges sowie des Schienennetzes zu erhalten, so der Mitarbeiter der Niedersächsischen Landesforsten.