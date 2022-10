Verkürzte Saison auf der Eisbahn Beverungen

Die Eisbahn in Beverungen wird auch in diesem Jahr öffnen. Allerdings später als sonst.

Anders als in den vergangenen 20 Jahren liegt die Beverunger Eisbahn auch Mitte Oktober noch im Sommerschlaf. Doch am Wochenende soll sich das ändern. Dann wird der Kunststoffboden auf der 1400 Quadratmeter großen Fläche entfernt. An seine Stelle kommen dann 27 Kilometer Rohrleitungen, die jetzt noch auf 49 Rollen in der Garage gelagert sind.