Viele können sich keine Geschenke leisten

Brigitte Vurens van Es (63) ist in der Adventszeit wieder für den guten Zweck im Kreis Höxter unterwegs. Viele Stunden sitzt sie am Computer und betreut ihre Benefiz-Seite „Hilfe für mittellose Mamas“

Advents-Kaffee mit der Freundin, ein Bummel über den Weihnachtsmarkt? Brigitte Vurens van Es fehlt dazu die Zeit. Seit Ende September hat die Bürokauffrau viel Stress, denn sie hat nur eines im Sinn: Sie möchte, dass Weihnachten so viele arme Kinder wie möglich von ihr ein Geschenk bekommen. Ihre Benefiaktion läuft zurzeit auf Hochtouren. „Wir sind ein reiches Land, aber gerade bei jungen Familien und alleinerziehenden Müttern kommt nicht genug Geld an“, sagt Brigitte Vurens van Es, die selbst Kinder und Enkel hat. „Viele können es sich nicht mal leisten, für ihre Kinder Weihnachtsgeschenke einzukaufen.“

Angefangen hat alles, als ein Arbeitskollege Papa wurde. „Er hatte nach seiner Scheidung sehr hohe Unterhaltsverpflichtungen und kein Geld für eine Erstausstattung“, erinnert sich die stille Heldin. Sie organisiert über Facebook einen Spendenaufruf. Innerhalb weniger Tage hatte sie alles zusammen und konnte den werdenden Eltern eine komplette Babyausstattung übergeben.

Und weil sie noch Strampler, Jäckchen und Bettwäsche übrig hat, sucht sie via Facebook andere bedürftige Eltern, die sie beschenken kan. Sie machte weiter, sammelt bei Bekannten oder in Geschäften unermüdlich warme Jacken, Fußsäcke, Mützen, Schals und Handschuhe, einfach alles, was fehlt. Um die Sachen unterzubringen, räumt sie einen Raum in ihrer Vier-Zimmer-Wohnung aus, stellt darin Regale auf. Als das nicht mehr reicht, baut sie den Keller aus. Arme Mamis können sich jetzt bei ihr gegen eine geringe Spende aussuchen, was ihnen dringend fehlt. Was als kollegiale Unterstützung geplant war, entwickelt sich rasend schnell zu einer privaten Hilfsaktion für den Kreis Höxter und darüber hinaus.

Während sie anfangs nur gebrauchte Ware angenommen hat, kauft sie jetzt auch mit Geld-Spenden fehlende Sachen dazu. Sie erstellt sich eine eigene Facebook-Seite, nennt sie „Hilfe für mittellose Mamas“.

Die Weihnachts-Geschenke-Aktion läuft gut: Jederzeit können sich Eltern anmelden. Eltern können auf der Homepage maximal drei Teile pro Kind aussuchen. Dieses Jahr werden 134 Kinder beschenkt.

Für alle, die Brigitte Vurens van Es unterstützen möchten:

