„Zusammenhalt, Gemütlichkeit und Ehrfurcht vor dem besten Schützen: Er soll stets der Schützenkönig sein, ohne Ansehen der Person.“ So steht es in der ersten Satzung des Schützenvereins Lauenförde, der vom 26. bis 29. Mai mit dem traditionellen Volks- und Schützenfest sein 140-jähriges Jubiläum feiert.

Dem Solling waren die Lauenförder Schützen schon immer besonders zugetan. Der Schützenverein Lauenförde war 1913 Gründungsmitglied des Solling-Schützenbundes. Seit mehr als 100 Jahren wird diese Gemeinschaft gepflegt. Die Art der Ausübung des Schießsports habe sich in den vielen Jahrzehnten stark gewandelt. „Geblieben sind die kameradschaftlichen und schützenbrüderlichen Werte, die uns verbinden“, sagt Werner Tyrasa, Vorsitzender des Schützenvereins Lauenförde.

Großer Zapfenstreich zum Jubiläum

„Das Himmelfahrtswochenende hat sich aufgrund des Feiertages als günstiger Festtermin erwiesen“ sagt Tyrasa. Und so beginnt das Fest an Christi Himmelfahrt mit einem Umzug der Schüttenhoffkameraden durch den Ort und anschließendem Eröffnungssalut (11.30) mit der Schüttenhoffkanone vor dem Festzelt. Eine Vatertagsgaudi mit DJ Toto ab 12 im Festzelt schließt sich an.

Am Freitag geht es mit dem Große Zapfenstreich zum Jubiläum um 18.45 Uhr auf dem Kirchplatz weiter, im Anschluss steigt das „4. Oktoberfest im Mai“. Die „Nethetaler Spitzbuam“ sorgen für Stimmung, hier sind Dirndl und Lederhose sehr erwünscht.

Am Samstagmorgen können sich die Kinder des Ortes auf ein Kinderkönigsschießen im Festzelt freuen. Nachmittags wird ein Gemeindenachmittag bei Kaffee und Kuchen ausgerichtet. Am Abend ist die große Festparty mit der Top 40 Band „Flexx“ vorgesehen. Am Sonntag endet das viertägige Festprogramm mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt und dem großen Festumzug durch Lauenförde. Nach den Ständchen der Umzugskapellen im Festzelt spielen um 17 „The Moonlights“ zum Tanz im Festzelt. „Ein starkes Programm im Jubiläumsjahr des Schützenvereins“, sind sich die Verantwortlichen sicher.

Das Festprogramm

Donnerstag, 26. Mai:

11 Uhr Antreten auf dem Löwenherzplatz, Marsch zum Festplatz mit dem Spielmannszug Godelheim, 11.30 Uhr Eröffnungssalut, 12 Uhr Vatertagsgaudi im Festzelt. Vergnügungspark und Festplatzgastronomie ganztägig geöffnet.

18 Uhr Antreten auf dem Löwenherzplatz, Parade mit den Majestäten, 18.15 Uhr Abholen der Fahnen, Kranzniederlegung auf dem Friedhof und am Ehrenmal, 1845 Uhr Großer Zapfenstreich auf dem Kirchplatz unter Mitwirkung des Musikvereins Spielmannszug Würgassen und Spielmannszug Godelheim, 19.15 Uhr Marsch zum Festzelt, 19.45 Uhr Begrüßung und Festansprache, Grußworte, 20 Uhr Fassanstich zum Oktoberfest.

11 Uhr Kinderkönigsschießen, 15 Uhr Gemeindenachmittag, 15.30 Uhr Ehrungen langjähriger Mitglieder, 16 Uhr Siegerehrung Kinderkönigsschießen, 19 Uhr Antreten am Festzelt und Marsch zum Königspaar, Ständchen für die Majestäten, 21 Uhr Einmarsch des Schützenvereins mit den Majestäten und Gästen, Tanz im Festzelt.

10 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst im Festzelt, 13.30 Uhr Aufstellen des Festumzuges in der Gartenstraße, 14 Uhr Großer Festumzug mit Parade auf der Bahnhofstraße, 16 Uhr Siegerehrung des Bundeskönigsschießens des SSB, 17 Uhr Tanz im Festzelt.

Das Festzelt befindet sich auf dem Freizeitgelände im Oberen Feld (hinter dem Rewe). Für die Bewirtung sorgt die Otto Gastronomie