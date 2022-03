„Voll Fett“ in Beverungen

Jürgen von der Lippe gastiert an der Weser – Karten sind noch erhältlich

Beverungen

Jürgen von der Lippe ist schon oft in Beverungen aufgetreten. Dieses Jahr steht er gar zweimal im Programm der Kulturgemeinschaft. Zunächst gastiert der Vollblutkomiker mit seinem Bühnenprogramm „Voll Fett“ am Samstag, 26. März, in der Stadthalle. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr.