Volles Haus bei der Jahrmarktssitzung in Lauenförde. Hier Bürgermeister Werner Tyrasa bei seinem Grußwort.

Für die zahlreichen Spenden dankte die Jahrmarktsgesellschaft nach altem Brauch mit einem dreifachen „Jahrmarkt Oho!“

Bürgermeister Werner Tyrasa und Samtgemeindebürgermeister Tino Wenkel überbrachten die Grüße von Rat und Verwaltung. Auch Neues aus der Kommunalpolitik war von ihnen zu erfahren.

Lauenförder Lied ist 80 Jahre alt

Selbstverständlich wurde, wie es beim Jahrmarkt von alters her guter Brauch ist, gemeinsam gesungen. Karl-Heinz Bickmeier und Jürgen Kleine sorgten mit dem Hit „3x Jahrmarkt Oho!“ für Superstimmung. Das vor mehr als 80 Jahren entstandene „Lauenförder Lied“ war von Jürgen Kleine neu vertont worden. Es erinnert an das dörfliche Leben in vergangenen Zeiten und fand ebenfalls viel Anklang. Natürlich durfte auch das Niedersachsenlied nicht fehlen.

Das 675-jährige Ortsjubiläum wurde zum Anlass genommen, den Jahrmarkt im Wandel der Zeiten in Fotografien und Dokumenten in einer kleinen Ausstellung zu präsentieren, die von Egon Brekerbohm sowie Anne und Erich Gauding zusammengestellt worden war.

Jahrmarktsbrauch ist lebendig

Für das leibliche Wohl hatte Wirtin Anika Duits mit ihrem Team wieder bestens gesorgt. Alle waren sich einig: „Der Lauenförder Jahrmarktsbrauch ist lebendig, und dass sehr viele junge Menschen unter den Gästen waren, lässt hoffen, dass diese schöne Tradition noch viele Jahre gepflegt wird.“