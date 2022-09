Was, wenn das Bereitstellungslager Würgassen kommt?

Inzwischen sind mehr als zweieinhalb Jahre vergangen, seit die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) den Plan zur Errichtung des Logistikzentrums Konrad (LoK) für 90 Prozent des deutschen Atommülls im touristisch geprägten Weserbergland bekannt gab. Beauftragt hierzu wurde die BGZ vom Bundesumweltministerium (BMUV). „Da trotz massivem Widerstand und substanziellen Sachargumenten das verantwortliche Ministerium weiterhin an den Plänen für das LoK festhält, muss sich die Bevölkerung im Falle einer rechtskräftigen Baugenehmigung für die kommenden 30 Jahre auf massive Beeinträchtigungen einstellen“, schreibt die BI in einer Pressemitteilung.

Fragenkatalog vorab

In der Veranstaltung werden sich die regionalen Politgrößen MdL Sabine Tippelt (SPD), MdL Uwe Schünemann (CDU), MdL Christian Meyer (B90/Grüne) und MdL Hermann Grupe (FDP) den Fragen der Bürger stellen. „Wir laden alle interessierten Bewohner aus dem Dreiländereck zu dieser Podiumsdiskussion am Donnerstag, 29. September, um 19 Uhr ins Bürger- und Kulturzentrum in Lauenförde ein. Selbstverständlich haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit eigenständig ihre Fragen an die politischen Landesvertreter zu richten“, so die BI.

Die Diskussionen um die Notwendigkeit eines zentralen Bereitstellungslagers für atomaren Müll und den Standort Würgassen gehen weiter. Foto: Alexandra Rüther

Im Vorfeld zur Veranstaltung wurden den Politikern folgende Fragen gestellt: