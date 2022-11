Wegen Corona: Jürgen von der Lippe sagt Auftritt in Beverungen ab

Beverungen

Jürgen von der Lippe ist an Corona erkrankt ist und kann daher seine geplante Lese-Tour im Dezember 2022 nicht durchführen. Das betrifft auch den Termin am 6. Dezember in der Stadthalle Beverungen und tut Jürgen von der Lippe und allen Beteiligten sehr leid, so teilt es das Management der Kulturgemeinschaft am Mittwoch mit.