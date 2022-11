Wegen Energiekrise: Kulturball in Beverungen fällt aus

Smoking und Abendkleid können auch 2023 im Schrank bleiben. Der Kulturball in der Beverunger Stadthalle am 14. Januar ist abgesagt worden.

2020 hat der Kulturball zuletzt stattgefunden. Die beliebte Tanzveranstaltung in der Beverunger Stadthalle pausiert weiter.

„Mit außerordentlichem Bedauern teilt die Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung e.V. mit, dass der Kulturball auch 2023 nicht stattfinden wird“, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung.

Seien es in den vorausgegangenen Jahren (der Kulturball ist bereits 2021 und 2022 ausgefallen) die Einschränkungen der Corona-Pandemie gewesen, so komme für die neuerliche Entscheidung die Energiekrise aufgrund des Krieges in der Ukraine hinzu.

Nicht in Winterkleidung feiern

„Auch wenn es derzeit kaum Einschränkungen durch Corona gibt, wissen wir nicht, wie sich die Lage Anfang Januar zum geplanten Termin des Balls darstellen wird“, erläutert der Vorstandsvorsitzende der Kulturgemeinschaft Dr. Andreas Knoblauch-Flach. „Ganz sicher aber gehört zur uneingeschränkten Feier des festlichen Abends eine angenehme Raumtemperatur, die mit 19 Grad nicht gegeben ist. Genauso wie es in den vergangenen Jahren nicht vorstellbar war, mit Maske zu tanzen, ist es jetzt nicht angesagt, in Winterkleidung zu feiern. Daher haben wir uns schweren Herzens entschlossen, den Ball ein weiteres Mal auf den 13. Januar 2024 zu verschieben.“

Für die beliebte Tanzveranstaltung sollte Mitte November der Kartenvorverkauf beginnen. Gebucht waren das „EM ZWO Tanzorchester“, die „Univercycles“, sowie der Entertainer, Sänger und Tänzer Terrél Woodbury.