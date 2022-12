Wehrden bietet letzte Ruhestätte unter Bäumen

„Das Friedhofswesen in Deutschland befindet sich nicht erst seit gestern in einer grundlegenden Umbruchphase. Wir haben aber die Pflicht, unsere Friedhöfe zu erhalten und den Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Möglichkeit zu bieten, sich dort, wo sie ihr ganzes Leben verbracht haben, auch beisetzen zu lassen“, sagt Bezirksausschussvorsitzender Günter Weskamp.

Trend zur Urne

Der Trend zum Urnengrab sei weiterhin ungebrochen und Sargbestattungen auf den Friedhöfen gingen mehr und mehr zurück, bestätigt auch der zuständige Abteilungsleiter für das Friedhofswesen bei der Stadt Beverungen Frank Filmar. Außerdem beobachte er, dass die Nachfrage nach „pflegelosen“ Grab-Varianten steige.

Mitglieder der Dorfwerkstatt haben mit angepackt, um naturnahe Bestattungen in Wehrden möglich zu machen. Foto: Weskamp

Die Dorfwerkstatt in Wehrden hat schon 2016 einen Maßnahmenplan „Wehrden 2020“ zur Dorfentwicklung earbeitet, in dem unter anderem auch Baumbestattungen auf dem Friedhof Wehrden als wichtige Maßnahme zur Erhaltung der dörflichen Infrastruktur vorgesehen sind. Erste Gespräche mit der Stadtverwaltung bezüglich einer Änderung der Friedhofssatzung folgten. Parallel fand man 2019 mit dem Freiburger Unternehmen Weiher „Friedhofsexperten“, die die Wehrdener bei der Umsetzung mit fachlichem Rat unterstützten.

Stileichen gepflanzt

In einer Bezirksausschusssitzung 2019 wurde das Projekt vorgestellt. Noch im selben Jahr begann eine Gruppe von engagierten Dorfbewohnern mit der Umsetzung der Planungen zur Baumbestattung und pflanzten mit Unterstützung des Bauunternehmens Klaus Siebeneicher insgesamt elf Stieleichen, teilweise in kleinen Baumgruppen zusammengefasst, auf den Freiflächen des Friedhofs. 2021 wurden die Arbeiten fortgesetzt und die ersten Stelen, das sind Rohre aus Metall, die mit einem bronzefarbenen Deckel verschlossen werden, gesetzt. Der Bereich für die Urnengräber um die Bäume herum wurde ebenfalls in Eigenleistung sehr ansprechend so gestaltet, dass sogar die Möglichkeit besteht an den Urnengräbern etwas Grabschmuck abzulegen. „Das ist bei dieser Bestattungsform nicht selbstverständlich, wir sind damit aber den Wünschen der Angehörigen nachgekommen, welche um diese Möglichkeit gebeten haben“, so Ortsheimatpfleger Gerd Rother.

Die Wehrdener sind stolz darauf, ehrenamtlich und in kurzer Zeit etwas geschaffen zu haben, „was in anderen Städten zunächst mit Arbeitsgruppen und/oder Friedhofsplanern diskutiert und dann in deren Hände gegeben wird“, so Günter Weskamp. Aktuell, so erklärt der Bezirksausschussvorsitzende, gebe es bereits Anfragen aus anderen Ortschaften und Städten zu dieser Bestattungsform, mit der Bitte das Projekt auch dort vorzustellen.