Weihnachtsmarkt heißt in Beverungen Sternenmarkt

„Das wird ein schönes Wochenende!“ Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm freut sich ebenso wie die Vertanstalter von Beverungen Marketing, dass der Adventsmarkt in Beverungen nach zwei Jahren Corona-Pause nun am dritten Adventswochenende wieder stattfindet.

Party-Musik am Samstagabend und besinnliches Familienprogramm am Sonntag

Der Sternenmarkt am dritten Adventswochenende findet wieder statt. Darüber freuen sich Projektleiterin Verena Hoppe, Bürgermeister Hubertus Grimm, Marketing-Geschäftsführer Rembert Stiewe, Sabrina Jakobs von Sabs Tanzstudio, Alexander Nenns vom Feuerwehrverein St. Florian sowie Martina Bönning und Sonja Kriwet vom CVWB.

Der Sternenmarkt in Beverungen ist eine Gemeinschaftsleistung. Zwar fungiert Beverungen Marketing als Veranstalter. „Aber schon den Aufbau könnten wir ja nicht alleine stemmen“, sagte Verena Hoppe bei der Vorstellung des Programms. „Deshalb sind wir sehr dankbar für die Unterstützung im Vorfeld vonseiten der Jugendfeuerwehr und des CVWB.“ Zusammen wird der Rathausplatz in ein winterliches Hüttendorf verwandelt – samt echtem Schnee von der Beverunger Eisbahn. Die Karnevalisten übernehmen auch wieder die gastronomische Versorgung mit Glühwein & Co.