Weihnachtspäckchen-Konvoi ist auf der Reise

Mitglieder und Unterstützer von den Organisationen Round Table und Ladies Circle haben jetzt an der Sekundarschule und an der Grundschule in Beverungen Päckchen abgeholt, um sie wie jedes Jahr vor Weihnachten in einem großen Konvoi nach Osteuropa zu bringen.

An der Sekundarschule Beverungen stand der November unter dem Motto „Wir spenden für den Weihnachtspäckchenkonvoi“. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, eigene Päckchen für die Aktion, die Kindern in Osteuropa eine Freude bereiten soll, zu gestalten. Auch einzelne Sachspenden waren gerne gesehen, die dann an einem Nachmittag in Weihnachtspäckchen gepackt wurden. Spielsachen, Kinderkleidung, Zahnpasta, Süßigkeiten und viele andere Dinge wurden abgegeben, um andere Kinder zu beschenken. Die Kinder hatten viel Spaß daran, anderen Kindern Geschenke zu machen. Das zeigt auch die Menge der Päckchen: Ganze 46 Päckchen wurden auf die Reise geschickt.

Kinder helfen Kindern

An den Standorten des Grundschulverbundes sind sogar mehr als 100 liebevoll gepackte Schuhkartons in verschiedenen Größen übergeben worden. „Ich habe den Schuhkarton mit meinen Eltern gepackt. Wir haben etwas Spielzeug, Zahnbürste, Zahnpasta und Duschbad hineingelegt. Dann habe ich noch ein Weihnachtsbild gemalt!“ sagt ein Schüler mit freudigen Augen. „Auf diese Weise lernen die Schüler, dass es nicht allen Kindern gut geht und sie durch ein bisschen Engagement helfen können, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Birgit Riepe-Dewender, Schulleiterin am Grundschulverbund.

Mehr als 100 Päckchen hat die Grundschule Beverungen an ihren beiden Standorten gesammelt und auf die Reise Richtung Rumänien und Ukraine geschickt. Fritz Schiller, Julius Schulz und Paul Siewers aus der Klasse 2 a mit Schulleiterin Birgit Riepe-Dewender übergeben die Päckchen an Alina Hachmeyer und Max Lüdeke. Foto: Grundschule

Mitglieder und Unterstützer von den Organisationen Round Table und Ladies Circle kamen jetzt in die Schulen, um die Päckchen abzuholen.

Ziel der Aktion ist es, vielen Tausenden bedürftigen Kindern in entlegenen und ländlichen Gebieten Osteuropas zu Weihnachten eine besondere Freude zu machen und Ihnen zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Dabei steht der Grundgedanke „Kinder helfen Kindern“ im Mittelpunkt. Mit den Grundschülern unterstützen Schulleiterin Birgit Riepe-Dewender und Konrektorin Dagmar Schmidt die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de können die aktuellen Konvoiziele abgerufen werden.