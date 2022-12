Weihnachtsspiel in Beverungen endet mit Verlosung

Bereits ab 16 Uhr können Gäste bei Bier, Glühwein, Back- und Grillspezialitäten die Weihnachtstage gemütlich einläuten. Für die richtige Stimmung sorgt „MaX Showtechnik“, bevor zum Abschluss weihnachtliche Trompetentöne erklingen. Der Beverunger Einzelhandel in der Innenstadt hat an diesem Freitag wie gewohnt bis mindestens 18 Uhr geöffnet und bietet so die Chance, eventuell fehlende Geschenke zu erwerben und die letzten Weihnachtsmarken zu ergattern.

Auch in diesem Jahr können viele hochwertige Sachpreise und tolle Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von mehr als 7.000 Euro gewonnen werden. Als Hauptpreis lockt ein E-Bike-Gutschein im Wert von 2.500 Euro, der bei Sport-Center Diederich eingelöst werden kann. Aber auch die weiteren Preise wie ein E-Scooter von Mercedes-Benz im Wert von 1.200 Euro und zwei Reisegutscheine im Wert von je 500 Euro können sich sehen lassen. Bei der Verlosung auf dem Rathausplatz werden noch weitere 45 attraktive Preise verlost.

Sammelkarten noch erhältlich

Sammelkarten sind noch bis zum Tag der Verlosung in allen teilnehmenden Mitgliedsbetrieben erhältlich. Die vollständig ausgefüllten Karten können in den Betrieben oder im Service-Center abgegeben oder direkt am 23. Dezember ab 16 Uhr in die Lostrommel auf dem Rathausplatz geworfen werden.

Alle Preise stellen einen Querschnitt der vom Beverunger Einzelhandel angebotenen Sortimente dar und sind aktuell in dem weihnachtlich dekorierten Schaufenster der Geschäftsstelle von Beverungen Marketing, Weserstraße 16, ausgestellt. Sie wurden bei Mitgliedsbetrieben von Beverungen Marketing erworben oder von diesen gespendet.

Gewinner werden online bekannt gegeben

Die Gewinner werden auf der Webseite www.beverungen-marketing.de bekannt gegeben. Die Gewinne können in der Geschäftsstelle im Service-Center (Weserstr. 16, Beverungen) zu folgenden Terminen abgeholt werden: Montag bis Mittwoch, 2. bis 4. Januar 2023, von 10 bis 14 Uhr oder direkt am Abend der Verlosung.

„Die rege Nachfrage nach den Gewinnmarken des Weihnachtsspiels bei den teilnehmenden Händlern, Dienstleistern und gastronomischen Betrieben spricht dafür, dass Beverungen als Einkaufs- und Lebensstandort bei Bürgern und Gästen unverändert beliebt ist“, heißt es von Beverungen Marketing.