Weserschiff Hessen startet in die Saison

e „Hessen“ startet am Samstag, 19. März um 15 Uhr in die neue Saison. Wer zum Frühlingsanfangswochenende teilnimmt, wird mit einem Gläschen Sekt begrüßt.

„Leinen los“ heißt es am Samstag in Bad Karlshafen

Begegnungen auf der Weser: Die Hessen startet am Samstag, 19. März, in die neue Saison.

In den vergangenen Monaten wurde die „Hessen“ zunächst von der Schiffs-Untersuchungs-Kommission (SUK) in Augenschein genommen und erhielt „grünes Licht“ bis zur nächsten Untersuchung 2026. Weiterhin hat ein Schiffssachverständiger die „Hessen“ begutachtet und war über den Allgemeinzustand positiv überrascht. Mit wichtigen Hinweisen für einen sicheren Betrieb in den nächsten Jahren ist die „Hessen“, die einen Bestandsschutz bis 2042 hat, nun gut aufgestellt. Mit diesem Wissen wurden vorgesehene Sanierungen in der Werft in Minden durchgeführt. Nach Rückkehr hat die Besatzung noch umfangreiche Verschönerungsarbeiten, insbesondere im Schiffsinneren, durchgeführt.

Einbruch sorgt für zusätzlichen Arbeitsaufwand

Ein Einbruch in die „Hessen“ sorgte im Februar für zusätzlichen Arbeitsaufwand, insbesondere der dabei entstandene Schaden durch Vandalismus war sehr groß. Dank Einsatz der Crew konnten die Schäden kurzfristig beseitigt werden und haben keinen Einfluss auf den geplanten Start in die Saison.

In der Vorsaison vom 19. März bis 30. April fährt das Schiff mittwochs, samstags und sonntags jeweils um 15 Uhr. Neu ist, dass alle Nachmittags-Rundfahrten jetzt zwei Stunden dauern werden. Die Hauptsaison beginnt am 1. Mai. Bis zum 9. Oktober wird dann samstags und sonntags jeweils eine Rundfahrt von 11 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 17 Uhr angeboten, zusätzlich mittwochs und donnerstags von 15 bis 17 Uhr.

Neu im Fahrplan der Hauptsaison ist jeden ersten und dritten Freitag die Abfahrt zur Rundfahrt ab dem Anleger „Klinik Carolinum“. Die Besonderheit dabei ist, dass die Fahrgäste barrierefrei ein- und aussteigen können. Dieses Angebot kommt besonders den Klinikgästen sowie den Einwohnern der Seniorenanlage entgegen.

Sonderfahrten werden wieder angeboten

In den letzten beiden Pandemiejahren wurden die beliebten Sonderfahrten der „Hessen“ vermisst. Diese können nun wieder angeboten werden. Am 30. April um 19.30 Uhr wir mit dem „Tanz in den Mai“ gestartet. Attraktive weitere Veranstaltungen wie Sonntagsbrunch am Muttertag, „Riverboatshuffle“ oder Dinner an Deck bis hin zur großen Silvesterfahrt runden das Angebot für ab. Der ausführliche Flyer „Fahrten mit dem Weserschiff „Hessen“ – Rund-, Sonder- und Charterfahrten“ ist in der Tourist Information erhältlich.