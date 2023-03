Westfalen Weser vergibt Kulturpreis – Beverungen ist dabei

Der Kulturpreis 2022 von Westfalen Weser ging an das Orange Blossom Special Festival in Beverungen. Hier bei der Preisverleihung Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm und Festival-Chef Rembert Stiewe mit WW-Geschäftsführer Jürgen Noch (links) und Laudatorin Prof. Dr. Beate Flath.

Es werde mehrere Hauptpreise geben, aber niemand werde verlieren, heißt es von Westfalen Weser. Der erste Kulturpreis 2022 habe gezeigt: „Die Kulturszene in der Region ist von ungeheurer Vielfalt, aber auch großer Tiefe geprägt. Sie bringt immer wieder sehr viele gute Ideen und kreative Köpfe hervor.“

Mit dem WW-Kulturpreis 23 möchte Westfalen Weser Projekte, Vereine, Initiativen und Kulturschaffende ins Rampenlicht rücken, die in besonderer Art und Weise die kreative Landschaft prägen und Aushängeschilder für eine lebendige kulturelle Vielfalt sind.

Vorschläge werden bis zum 5. März gesammelt

Jede Kommune im Geschäftsgebiet von Westfalen Weser kann einen Vorschlag für den ins Rennen schicken. Kulturschaffende können sich nicht selbst direkt bewerben. „Bei der Stadt Beverungen sammeln wir derzeit alle Vorschläge, um dann ein Kulturprojekt zu nominieren“, berichtet Bürgermeister Hubertus Grimm. „Bis zum 5. März nimmt die Stadt Beverungen Vorschläge entgegen. Im Rat entscheiden wir anschließend, wer von uns ins Rennen geschickt wird“, so Hubertus Grimm weiter.

Prämiert werden aktuelle Projekte, keine Ideen

Der Bewerbungszeitraum läuft von Januar bis April 2023. Die Ausschreibung richtet sich an Einzelpersonen sowie an Gruppen, Institutionen, Initiativen und Vereine, an Profis und Amateure. Prämiert werden aktuelle Projekte (z. B. Festivals, Kulturreihen, Ausstellungen, Einrichtung von Kulturstätten) aus den letzten zwei Jahren (2021 und 2022), aber auch kontinuierliches Engagement (z. B. Museen, Heimatpflege, kulturelle Programme).

Der Preis berücksichtigt alle Kunstsparten (z. B. bildende und darstellende Kunst, Musik), aber auch Kunst- und Kulturvermittlung, Kulturpublizistik und Kulturmanagement, kulturelle Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation von Kulturveranstaltungen, historische Forschung sowie Heimatpflege oder andere kulturelle Bereiche. Der WW-Kulturpreis 23 ist kein Förderpreis für Ideen, Planungen und Konzepte. Die Preise werden am Ende von einer hochkarätig besetzten Jury vergeben.

Für die Hereingabe von schriftlichen Vorschlägen, bis zum 5. März können folgende Wege gewählt werden:

· Stadt Beverungen, Weserstraße 12, 37688 Beverungen

· per Telefax 05273 392-120

· per E-Mail: [email protected]

Die entsprechenden Vorschläge sollen die Personen/ Institutionen mit Anschrift bezeichnen und eine Begründung mit Beschreibung der kulturellen Tätigkeit und Darlegung des nachhaltigen Wirkens bzw. der vorbildlichen Leistungen enthalten.