Workshop Schaufenstergestaltung in Beverungen

Worauf Gewerbetreibende bei der Gestaltung ihrer Schaufenster achten sollten, zeigt der interaktive Workshop „Schaufenster- und Warenpräsentation“, der im Rahmen des Sofortprogramms Innenstadt von Beverungen Marketing e.V. und dem Zentrenmanagement Beverungen am Mittwoch, 15. Februar, organisiert wird.

Nils Kleemann und Laura Brähler vom Zentrenmanagement Beverungen bieten einen Schaufenster-Workshop an.

„Für mehr Frequenz in den Einkaufsstraßen brauchen wir Schaufenster, die besonders sind, neugierig machen und wieder zum Bummeln einladen“, so die Devise der Gestalterin und Expertin für Warenpräsentation Karin Wahl, die den Workshop am 15. Februar leiten wird.

Als Prüferin bei der IHK Köln und Autorin von drei Fachbüchern „Gebrauchsanweisung Visual Merchandising“, berät, schult und unterstützt Karin Wahl den stationären Einzelhandel beim professionellen Warenaufbau – ob im Schaufenster oder auf der Fläche.

Schaufenster müssen neugierig machen

„Innenstädte brauchen wieder mehr Attraktivität. Den größten Anteil dabei hat der Einzelhandel. Durch viele zusätzliche Projekte (Multi-Channel, Social Media, etc.) blieb kaum Zeit, sich intensiver um die eigene Außenwirkung zu kümmern. Für mehr Frequenz in den Einkaufsstraßen brauchen wir deshalb Schaufenster, die besonders sind, neugierig machen und wieder zum Bummeln einladen. Die Gestaltung des Schaufensters hat eine wesentliche Wirkung auf Passanten und deren Entscheidung für den Eintritt in ein Ladenlokal“, erklärt sie.

Tipps sind einfach und gut umsetzbar

In dem interaktiven Workshop werden einfache und gut umsetzbare Tipps vermittelt, die anschließend mit wenig Aufwand in den Schaufenstern umgesetzt werden können. Es müssen nicht immer teure Dekorationsmaterialien sein, sondern was zählt, sind Know-how, gute Ideen und die Lust dazu.

Der Workshop „Schaufenster- und Warenpräsentation“ findet am Mittwoch, 15. Februar, von 19 bis 21.30 Uhr im Saal Bever der Stadthalle Beverungen statt. Für Mitglieder von Beverungen Marketing e.V. ist die Teilnahme an dem Workshop kostenfrei. Für Nicht-Mitglieder wird eine Teilnahmegebühr von 20 Euro erhoben.

Anmeldungen bis Montag

Bei Interesse an dem Workshop sind noch bis Montag, 13. Februar, Anmeldungen bei Beverungen Marketing e.V. (Telefon 05273/392 112 oder [email protected]) möglich.