Ziegen verzücken beim Almabtrieb in Dalhausen

„Johannes“ ist der Leithammel der Ziegenherde von Werner Siewers. Mit ihm an der Spitze ging es am Samstag für die vierbeinigen Landschaftspfleger in das Winterquartier. Und dabei werden die Ziegen in Dalhausen zur Attraktion: bunt geschmückt, mit Blumenkränzen und Glocken ziehen sie seit mehr als 30 Jahren durch den Ort im Bevertal – der nördlichste Almabtrieb Deutschlands.

35 Ziegen – und ein Pony - waren es diesmal. Die ausgewachsenen Tiere liefen an der Leine, der Nachwuchs sprang den Müttern hinterher. Dabei waren die Jungtiere nicht annähernd so souverän wie der achtjährige Johannes: die vielen Menschen, die Blasmusik des Dalhäuser Musikvereins und die Motorengeräusche der begleitenden Oldtimer-Traktoren boten viel Grund für Aufregung und auch ein wenig „zickiges Gemecker“. Eine regelrechte Feuertaufe also, da kann man vor Aufregung auch schon mal am Blumenkranz des Muttertieres knabbern. Und nicht nur die Vierbeiner, auch die Menschen hatten sich herausgeputzt: Dirndl und Lederhose, Janker und Schlapphüte setzten bunte Akzente. Als der Zug sich dem Dorfzentrum näherte, zückten viele Schaulustige ihre Handys, Autos hielten am Straßenrand, die Menschen erfreuten sich an dem farbenprächtigen Bild, das die Tiere und ihre Begleiter boten.