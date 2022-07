Zigaretten aus Beverunger Discounter geraubt

Beverungen

Am Samstag kam es gegen 19.10 Uhr in der Filiale eines Discounters in Beverungen zu einem Diebstahl von mehreren Stangen Zigaretten im Wert von 650 Euro. Eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zu einem Büroraum des Marktes an der Blankenauer Straße, während zwei weitere Personen, die sich ebenfalls im Markt aufhielten, das Umfeld während der Tat beobachteten.