Zum Blütenfest Beverungen anmelden

Bereits zum 42. Mal lockt am 6. und 7. Mai das Blütenfest viele Tausend Besucherinnen und Besucher in die Beverunger Innenstadt. Wie in den Vorjahren plant Beverungen Marketing e.V. auch 2023 wieder ein abwechslungsreiches Veranstaltungswochenende.

Traditionell locken der Floh- und Trödelmarkt, der Kinderflohmarkt, der Jahrmarkt, Live-Musik, ein unterhaltsames Bühnenprogramm sowie kulinarische Leckereien. Der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr und die zusätzlichen Aktionen der ansässigen Ladengeschäfte runden das Angebot ab.

Neben unterschiedlichen Ständen regionaler Anbieter präsentieren sich zudem viele Unternehmen sowie Vereine in der Burgstraße und Weserstraße (Samstag und Sonntag) sowie in der Langen Straße (Sonntag. Interessierte, die sich in diesem Jahr mit einem Verkaufs- oder Informationsstand präsentieren möchten, können sich bis zum 27. Februar 2023 in der Geschäftsstelle von Beverungen Marketing e.V., Telefon 05273-392112, oder E-Mail: [email protected] melden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf der Vereinshomepage www.beverungen-marketing.de zu finden.