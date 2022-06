Zwischen Wehrden und Blankenau gilt weiter Tempo 70

Was im vergangenen Jahr zunächst als Fahrbahnsanierung begann, sei mit der zusätzlichen Sanierung von insgesamt fünf Brückenbauwerken verlängert worden. „Somit konnte eine weitere Vollsperrung an dem Streckenabschnitt vermieden und die Baumaßnahme in die laufende Fahrbahnerneuerung integriert werden“, erklärt der Landesbetrieb.

Markierungen sind aufgebracht

In diesem Jahr mussten nur noch die Markierungsarbeiten ausgeführt werden. Deshalb die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die wird nun auch mit Markierung vorerst beibehalten. „In Kürze wird auf diesem Abschnitt die noch ausstehende Griffigkeitsmessung durchgeführt. Sobald die gesetzlich einzuhaltenden Werte erreicht werden, wird die Geschwindigkeitsbegrenzung umgehend wieder aufgehoben“, heißt es abschließend