Bewegende Gedenkfeier für Felix Fechenbach

Anlässlich des 89. Jahrestages des Mordes an dem Journalisten Felix Fechenbach haben sich am Sonntag wieder Menschen aus den Kreisen Höxter und Lippe an dem Gedenkstein im Kleinenberger Wald versammelt.

„In den letzten Jahren musste man den Eindruck gewinnen, dass das Gedenken an Felix Fechenbach immer wichtiger wurde, um uns daran zu erinnern, dass wir seinen Kampf gegen das NS-Regime als Inspiration nutzen sollten, um unsere heutige liberale Gesellschaft zu schützen, ich denke inzwischen kann man sagen zu verteidigen“, sagte Patrick Engelbracht. Mit diesen Schlussworten brachte der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat Warburg den Grund für die Gedenkfeier auf den Punkt. Eingeladen hatten die Felix-Fechenbach-Stiftung und die SPD Warburg.

Landtagsabgeordnete hält Rede

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte der Geschäftsführer der Stiftung, Dennis Maelzer, die Hauptrednerin und Landtagsabgeordnete Ellen Stock, die auch Vorsitzende der Gesellschaft ist, und den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Herford-Detmold, Prof. Matitjahu Kellig.

„ Lassen Sie uns gemeinsam wach bleiben. Für Demokratie, Freiheit und Solidarität. Denn das ist es, was eine Gesellschaft zusammenhält. “ Dennis Maelzer

„Es ist inzwischen 89 Jahre her, dass Felix Fechenbach an dieser Stelle von Nazis auf der Überführung in das KZ Dachau ermordet wurde. 20 Schüsse trafen Fechenbach in den Rücken“, so Maelzer. Es habe den Nazis nicht gereicht, Fechenbach die Freiheit zu nehmen. Dennis Maelzer: „Sie konnten es nicht ertragen, dass ein streitbarerer Journalist, ein so engagierter Kämpfer für die soziale Demokratie, noch dazu ein Jude und Pazifist, am Leben blieb.“

„Er war ganz wach – und er hieß Felix Fechenbach“ lautet es in einem Lied, das der Liedermacher Michael Motzek geschrieben hat. Maelzer: „Lassen Sie uns gemeinsam wach bleiben. Für Demokratie, Freiheit und Solidarität. Denn das ist es, was eine Gesellschaft zusammenhält.“

Die Hauptrede hielt die Landtagsabgeordnete Ellen Stock, die zu Beginn einen der Chefankläger der Nürnberger Prozesse, Dr. Robert Kempner, zitierte: „Lieber Felix Fechenbach, das ist die erste Grabrede, 36 Jahre nach Deiner Ermordung im Wald von Scherfede im Jahre 1933, die Dir ein Mensch halten kann. Als Du damals am 7. August im Wald ,auf der Flucht erschossen' wurdest, da musstest Du heimlich begraben werden und niemand konnte an Deinem Sarge sprechen.“ Diese Worte sprach Kempner im Jahr 1969.

Stock ging in ihrer Rede auch auf die Mörder ein, die damals in einer Gesellschaft von Hass und Gewaltverbrechen lebten. In der Nazi-Zeit habe kein Rechtssystem existiert und die Unterdrückung von Juden, Sozialdemokraten, Gewerkschaften und anderen kritischen Menschen sei systematisch betrieben worden. Sie schloss ihre Rede mit einem Zitat von Max Mannheimer: „Ich seid nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nicht wieder geschieht.“

Besuch des jüdischen Friedhofs

Bevor die Anwesenden das Grab von Felix Fechenbach auf den jüdischen Friedhof in Rimbeck besuchten, bat Kellig darum, noch intensiver die Jugend über die Zeit des Faschismus aufzuklären und für Demokratie und Toleranz sowie eine offene Gesellschaft zu werben.