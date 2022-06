Indischer Bischof segnet in Borgholz das beim Sturm zerstörte Heiligenhäuschen unterhalb der Burg

Borgentreich-Borgholz

Bei einem Sturm Anfang Februar sind ein unterhalb der Burg Borgholz stehender Bildstock und ein Kreuz stark beschädigt worden. Eine umgestürzte Linde hatte das Heiligenhäuschen schwer beschädigt. Es blieben nur noch Trümmer übrig. Wer nun von Borgholz aus in Richtung Natzungen fährt, dem fällt am Ortsausgang der Titularstadt das Glaubenszeichen in komplett sanierter Form sofort ins Auge. Es ist neu aufgebaut worden.

Von August Wilhelms