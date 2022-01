"Bisher keine schweren Verläufe"

Die zweite Klasse in Dalhausen ist kein Einzelfall: Sechs bis acht Grundschulklassen befinden sich im Kreis Höxter aktuell in Quarantäne. Das hat Schulrat Hubert Gockeln deutlich gemacht.

In Dalhausen war am Montag eine Klasse in Quarantäne geschickt worden, weil sich acht Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus angesteckt hatten.

Diese Entscheidung hatte die Schulleitung nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt am Montagmittag getroffen.