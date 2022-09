Borgentreich kippt eigene Brennverordnung

Anstecken von Pflanzenabfall nur noch in Ausnahmefällen

Borgentreich

Auch in Borgentreich soll das Verbrennen pflanzlicher Abfälle nur noch in begründeten Einzelfällen möglich sein. Der Haupt- und Finanzausschuss sprach sich am Dienstagabend dafür aus, eine entsprechende Verordnung zu kippen.

Von Daniel Lüns