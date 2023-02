Traditionell hält die Bruderschaft um dem Sebastiantag im Januar die jährliche Generalversammlung ab. Nach der Abendmesse, die zuvor von Präses Werner Lütkefend zelebriert wurde, konnte Brudermeister Jörg Striewe wieder zahlreiche Mitglieder begrüßen.

Neben einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr, dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder sowie dem Kassenbericht und der Neuwahl der Kassenprüfer galt es anschließend, 35 Mitglieder für insgesamt 1440 Jahre Mitgliedschaft zu ehren.

25 Jahre

Seit 25 Jahren gehören Gerti Bartoldus, Ingrid Benecke, Andrea Göke, Bernd Herbold, Heidrun Hess, EvaMaria Klement, Harald Klement, Margret Kloidt, Anni Ohlrogge, Karin Riepe, Frank Stamm und Inge Wagner der Bruderschaft an.

40 Jahre

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Hubertus Hartmann, Aloys Ischen, Johannes Kremper, Bernd Künkler, Norbert Muhs, Werner Rasche, Heinrich Schade, Hans-Josef Schumacher und Franz-Josef Tewes ausgezeichnet.

50 Jahre

Bereits seit 50 Jahren sind Ewald Aufenanger, Friedhelm Aufenanger, Hans-Werner Berlage, Ferdinand Evers, Heinz Goldstein, Heinz Rengel, Hubert Schulte und Martin Schulte dem Schützenwesen verbunden.

60 Jahre

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Josef Bartoldus, Rolf-Dieter Benecke, Werner Evers und Reinhard Million geehrt. Außerdem gehören Werner Dürdoth und Franz Fögen stattliche 70 Jahre der Bruderschaft an.

Die anwesenden Jubilare wurden mit einer entsprechenden Nadel geehrt.

Termine

Auch in diesem Jahr wurden wieder neue Mitglieder in die Bruderschaft aufgenommen. In einem Ausblick auf das Jahr 2023 konnten bereits einige Veranstaltungen der Bruderschaft bekannt gegeben werden. Dazu gehören der Bataillonsabend am 22. April, das Königschießen am 20. Mai sowie das traditionelle Schützenfest am Pfingstwochenende. Ein weiteres Highlight ist das 50-jährige Jubiläum der Schießsportabteilung, dass am 13. Mai gefeiert werden soll.