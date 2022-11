49-Euro-Ticket für alle Schüler?

Borgentreich/Kreis Höxter

Der Beirat des Nahverkehrsverbundes Paderborn-Höxter (nph) ist ein Gremium, in dem Experten aus den beteiligten Städte über aktuelle Entwicklungen informiert werden. Dem gehört auch Borgentreichs Bürgermeister Nicolas Aisch an. In der Ratssitzung am Dienstag hat er von neuen Planungen, die der kriselnde Verband jetzt anstellt, berichtet. Und Nicolas Aisch hat bei der Gelegenheit laut über die Zukunft der Schülerbeförderung nachgedacht.

Von Jürgen Vahle