24 Tage sind es noch bis zum Heiligen Abend. In vielen Familien öffnen die Kinder – und manchmal auch die Erwachsenen – jetzt jeden Tag ein Kläppchen, um sich die Wartezeit zu versüßen. In Körbecke hat der Pfarrgemeinderat einen ganz besonderen Adventskalender gestaltet: Er ist lebendig.

24 Aktionen in Körbecke: Familien, Vereine, Kirche und Kindergarten machen mit

Das Klavierkonzert mit Aeham Ahmad (2. von rechts) ist ein „Kläppchen“ des „Lebendigen Adventskalenders“ in Körbecke. Gastgeberin Heike Schäfer-Jacobi (2. von links) begrüßt zwischen Kuh und Kalb die Gäste am 7. Dezember. Organisiert wird die Aktion vom Pfarrgemeinderat mit (von links): Sandra Dierkes, Ulv Günther und Heike Bandner-Wappler.

So solle die Dorfgemeinschaft wieder spürbar werden. Jeden Tag öffnet vom 1. bis 24. Dezember nun ein „Adventsfenster“. Mit unterschiedlichen Aktionen gestalten Familien, Kirche, Vereine, Kindergarten und auch die Feuerwehr die Vorweihnachtszeit.

Konzert im Stall

So gibt es auf dem Biohof Jacobi zum Beispiel heiße Getränke und ein Klavierkonzert im Stall, die Löschgruppe plant einen Weihnachtsbaumverkauf und auch einen Adventsspaziergang mit Taschenlampen soll es geben. Zu jeder Veranstaltung sollte eine eigene Tasse mitgebracht werden.

Aktionen vom 1. bis 24. Dezember

Los geht es am 1. Dezember um 18 Uhr: Moni Lange und Waltraud Jordan gestalten den „Advent in der unteren Sommerbreite„ (Sommerbreite 16).

Der Musikverein lädt am 2. Dezember von 18.30 Uhr an zur Nikolausfeier in die Schützenhalle Körbecke ein.

Familie Christian Riepen (Heinrichstraße 2) feiert den 3. Dezember von 18 Uhr an unter dem Motto „Freue dich, 's Christkind kommt bald“.

Ein „Lichterfest in der oberen Sommerbreite“ (Sommerbreite 29) verspricht am 4. Dezember von 18 Uhr an Kathrin Glonegger.

„Familienadvent – Wir hören Geschichten“ heißt es am 5. Dezember von 18 Uhr bei Familie Andre Brinkmann (Mühlentor 46).

Geschichten vom kleinen und großen Nikolaus gibt es am 6. Dezember, 18 Uhr, bei Heidi Jakubeit und Maria Götte (Im Flah 8).

Der Biolandhof Jacobi ist am 7. Dezember in der Zeit von 18 bis 19 Uhr Gastgeber. Hier gibt es im Stall bei Kuh und Kalb heiße Getränke und ein Klavierkonzert mit Aeham Ahmad (Mühlentor 23), Spenden sind erwünscht.

Eine Geschichte nach Charles Dickens präsentiert am 8. Dezember von 18 Uhr an Sandra Dierkes (Breiter Weg 14).

„Wir schmücken den Weihnachtsbaum“, so lädt Yvonne Fischer am 9. Dezember, 18 Uhr, ein (Im Flah 10).

Eine Messe im Kerzenschein gestaltet am 10. Dezember, um 17.30 Uhr die Senioren-Chorwerkstatt in der Kirche.

Die Freiwillige Feuerwehr verkauft am 11. Dezember von 14.30 Uhr an am Gerätehaus Weihnachtsbäume.

Ein Lichtermeer für den Frieden entzündet am 12. Dezember um 18 Uhr Gerda Edwards (Hohle Weide 5).

Unter dem Titel „St. Lucia“ wird der Adventskalender am 13. Dezember bei Edith und Klaus Lange (Mühlentor 27) lebendig. Beginn ist um 18 Uhr.

Der Kindergarten begrüßt am 14. Dezember seine Gäste bereits um 16 Uhr (Große Lieth 2) zur Adventsfeier.

Stefan Eggers (Breiter Weg 13) gestaltet den 15. Dezember von 18 Uhr an mit einem „Kerzenschimmer im Advent“.

Die Kinderfeuerwehr Körbecke/Bühne lädt am 16. Dezember um 18 Uhr zum Kinderadvent ins Feuerwehrhaus ein.

Der Trecker-Club ist am 17. Dezember um 18 Uhr Gastgeber am Bauwagen am Heiberg.

Für das „Weihnachtliche Dorfcafé“ öffnet am 18. Dezember das Pfarrheim um 15 Uhr. Uta Häberle und Kathrin Glonegger heißen die Gäste dort willkommen.

Ein „Offenes Singen zum Advent“ bietet am 19. Dezember Bärbel Winter von 18 Uhr an im Wanneweg 4 an.

Stärken für den Endspurt heißt es am 20. Dezember von 18 bis 20 Uhr am Pfarrheim. „Körbecke lebt im Advent“ lautet der Titel der Veranstaltung von Heiko Sökefeld und Imbiss Glänzer.

Unter dem Motto „Seht, die gute Zeit ist nah“ laden am 21. Dezember um 18 Uhr Marion und Alfred Baumann (Am Schützenplatz 10) ein.

Einen Adventsspaziergang im Dunkeln zum Hof „Pudelwohl“ bieten am 22. Dezember Susanne und Sascha Lay an. Treffpunkt mit Taschenlampen ist um 17.30 Uhr an der Schützenhalle (zwei Tassen und einen Löffel mitbringen).

Weihnachtslieder aus aller Welt präsentiert die Jugend-Chorwerkstatt am 23. Dezember von 18 Uhr an im Pfarrheim.

Das letzte „Adventsfenster“ am 24. Dezember öffnet sich um 16 Uhr mit der Messe am Heiligen Abend in der St.-Blasius-Kirche.