Anton Scherf ist VdK-Ehrenvorsitzender in Natzungen

Bei der Versammlung des Sozialverbandes VdK in Natzungen wurde der langjährige Vorsitzende Anton Scherf jetzt zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Sein Nachfolger im Amt Volker Schlieker und der VdK-Kreiskassierer Ulrich Schwarte überreichten ihm dazu im Beisein der großen Mitgliederschar die Urkunde des Ortsverbandes Natzungen sowie des VdK-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen.

Silberne Treuenadel des Sozialverbandes für 40 Jahre an Elmar Mikus

Stattliche zwölfeinhalb Jahre führte Anton Scherf, der dem Verband seit Januar 2002 angehört, sehr erfolgreich den Ortsverband Natzungen und war zuvor stellvertretender Vorsitzender.

Für 40 Jahre in der VdK Natzungen konnte Elmar Mikus für treue Mitgliedschaft in dankbarer Anerkennung das Treueabzeichen in Silber und Urkunde des Landesverbandes NRW entgegennehmen.

Mit Petra Fornefeld hat der Ortsverband jetzt auch nach Hedwig Henkenius wieder eine Frauenbeauftragte gewählt. 54 Mitglieder zählt der Sozialverband in Natzungen.

Hütte steht weiterhin zur Verfügung

Im gemütlichen Teil des VdK-Sommerfestes an der Hütte von Anton Scherf hatten Rudi und Irmgard Kohlisch für schmackhaftes Essen gesorgt. Auch nach seiner Zeit als Vorsitzender hat sich der neue Ehrenvorsitzende Anton Scherf zur Freude aller bereit erklärt, mit Hilfe des Ortsverbandes weiter seine allseits beliebte Hütte zur Verfügung zu stellen.