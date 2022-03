Asylunterkunft Borgentreich wird größer

Die Asylunterkunft Keggenriede in Borgentreich wird vergrößert. Künftig sollen dort zwei neue Wohncontainer stehen. Dort sollen neu zugewiesene Flüchtlinge leben.

Die Flüchtlingsunterkunft Keggenriede in Borgentreich liegt in der Nähe des Gewerbegebietes.

Daraus weist Borgentreichs Bürgermeister Nicolas Aisch in einer Vorlage zur nächsten Ratssitzung hin. Diese beginnt Dienstag, 29. März, um 19 Uhr in der Aula der Sekundarschule in Borgentreich. Dort steht das Thema Asylunterkunft auf der Tagesordnung.

Laut Aisch ist die Vergrößerung des Standortes nötig, da die Wohnraumkapazitäten für Flüchtlinge erschöpft sind. Seit Errichtung der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes NRW (ZUE) auf dem Gelände der ehemaligen Desenbergkaserne seien der Stadt keine neuen Asylbewerber zugewiesen worden. Das ändere sich nun.

„Mit Novellierung des Asylgesetzes erfolgt nunmehr die Zuweisung von Personen mit anerkanntem Flüchtlingsstatus nach Borgentreich“, schildert Aisch. „Diese Personen müssen, sofern sie über keinen eigenen Wohnraum verfügen, durch die Stadt Borgentreich mit Wohnraum versorgt werden, um eine mögliche Obdachlosigkeit zu verhindern.“

Doch freien Wohnraum gebe es nicht. Da der Kommune in den vergangenen Jahren keine neuen Flüchtlinge zugewiesen worden seien, sei seitens der Stadt auch kein neuer Wohnraum für Flüchtlinge vorgehalten worden. Dabei werde der nun dringend benötigt.

„Seit den ersten Zuweisungen wurden Asylbewerber, die als Einzelpersonen zugewiesen wurden, in der städtischen Asylunterkunft Keggenriede untergebracht. Die dortigen Wohnkapazitäten sind zwischenzeitlich erschöpft“, erklärt der Bürgermeister weiter.

Für Familien habe die Stadt privaten Wohnraum angemietet. Doch mittlerweile sei auch auf dem privaten Wohnungsmarkt kein neuer Wohnraum zu bekommen. Daher habe die Orgelstadt versucht, mit den Städten Warburg und Willebadessen eine Kooperation abzuschließen - um dort Wohnraum nutzen zu können.

Genehmigung für drei Jahre

„Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine benötigen die Nachbarstädte selbst den leerstehenden Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge“, sagt Aisch. Um den Menschen dennoch ein Dach über dem Kopf bieten zu können, werde daher am Standort Keggenriede investiert.

Beabsichtigt sei, an der Asylunterkunft zusätzlich einen neuen Wohncontainer aufstellen zu lassen. Dann solle der vorhandene, alte Container abgebaut und durch einen weiteren neuen Container ersetzt werden.

„Nach erfolgter Abstimmung zwischen der Bauaufsichtsbehörde und der Verwaltung wurde durch die Bauaufsichtsbehörde für das Vorhaben eine Baugenehmigung für drei Jahre, bis zum 31. Dezember 2024, mit Verlängerungsmöglichkeit für zehn Jahre in Aussicht gestellt“, erklärt Nicolas Aisch.