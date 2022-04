Kleintransporter stößt im Kreuzungsbereich K21/K16 bei Lütgeneder mit Pkw zusammen - Rettungshubschrauber fliegt Frau in Klinik

Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Pkw ist am Samstagnachmittag eine Autofahrerin in Borgentreich-Lütgeneder schwer verletzt worden. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Barbeitet von Ralf Benner