AWO-Ortsverein Borgentreich feiert Zehnjähriges

Zunächst stand aber die Generalversammlung des Vereins auf dem Programm. Dabei wurde Carmen Watermeyer-Fels in ihrem Amt als erste Vorsitzende für zwei weitere Jahre bestätigt. Auch wiedergewählt wurden Ingrid Schabedoth als 2. Vorsitzende, Jutta Kropp als Kassiererin und Petra Albertsmann als Schriftführerin, ebenso als Beisitzer Ingelore Fels und Oksana Foth. Als Revisoren wurden Elisabeth Thielmann und Beate Berendes gewählt.

Anschließend berichtete Carmen Watermeyer-Fels von den Aktivitäten in den vergangenen Jahren. Im Fokus stand und steht die monatlich stattfindende Lebensmittelausgabe, welche auch in Zeiten von Corona fast immer stattfinden konnte. Zwar hätte sie in geänderter Form stattgefunden, nämlich als Ausgabe durch das Fenster, aber so hätten Lebensmittel gerade auch in dieser schwierigen Zeit ausgegeben werden können.

Dank gilt Spendern und freiwilligen Helfern

Derzeit sei eine Zunahme der zu versorgenden Personen zu verzeichnen. Durch die Flüchtlinge aus der Ukraine, weitere Zuweisungen nach Borgentreich und den allgemeinen Preisanstieg gäbe es dafür verschiedene Gründe. Nun soll die Ausgabe wieder in gewohnter Form stattfinden. Noch sei es möglich, die etwa 120 Personen zu versorgen, dies sei aber nur durch Zukäufe, welche durch Spenden finanziert werden, möglich. Dafür bedankte sich Carmen Watermeyer-Fels bei den zahlreichen Firmen und Privatpersonen, ohne deren Spenden es nicht möglich wäre, die Menschen zu versorgen. Auch gilt der Dank der ersten Vorsitzenden ihrem Team von freiwilligen Helfern, ohne sie sei die Ausgabe, zu der insbesondere auch das Abholen der Lebensmittel und der Aufbau gehöre, nicht möglich.