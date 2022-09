Barockorgel erklingt im Borgentreicher  Museum

Borgentreich

Das Orgelmuseum Borgentreich veranstaltet am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, zwei „Tage der offenen Tür“, an denen die Besucher sich das Ergebnis der Sanierungsarbeiten der vergangenen beiden Jahre und die aufsehenerregenden Neuerungen in dem gut 170 Jahre alten Gemäuer ansehen können. Zudem werden Führungen und die Teilnahme an einer virtuellen Orgelreise angeboten. Der Eintritt ist kostenlos.

Von Verena Schäfers-Michels