Pandemiebedingt konnten in einigen Disziplinen nicht alle Wettkämpfe (RWK) bis zum Ende ausgeführt werden, berichten die Schützen.

Luftgewehr Damen

Sandra Goldstein, 6 RWK, 1749 R, Gold Karin Riepe, 6 RWK, 1731 R, Silber Annika Schäfer, 6 RWK, 1703 R, Bronze.

Luftgewehr Herren I

Rüdiger Kröhn, 6 RWK, 1794 R, Gold Georg Gievers, 6 RWK, 1761 R, Silber Marco Prange, 6 RWK, 1612 R, Bronze Martin Goldstein, 5 RWK, 1433 R, Bronze.

Luftgewehr Herren II

Günther Rehrmann, 6 RWK, 1772 R, Gold Ferdi Evers, 6 RWK, 1764 R,Silber Rolf Hillebrand, 3 RWK, 895 R, Bronze Josef Evers, 1 RWK, 280 R; Bronze Sebastian Evers, 1 RWK, 276 R, Bronze.

Kleinkaliber Herren

Martin Goldstein, 5 RWK, 1394 R, Gold Benjamin Arendes, 4 RWK, 837 R, Silber Marco Prange, 4 RWK, 837 R, Bronze Hansi Schumacher, 3 RWK, 685 R, Bronze Rolf Hillebrand, 2 RWK, 569 R, Bronze.

Luftpistole Herren, Bezirk Süd-Ost-Westfalen

Jens Rengel, 4 RWK, 1428 R, Gold Sascha Bielefeld, 4 RWK, 1394 R, Silber Christoph Riepe, 4 RWK, 1381 R, Bronze Jörg Striewe, 3 RWK, 1051 R, Bronze.

Die Borgentreicher Schützen spenden für die Familienhilfe in Charkiw/Ukraine (von links): Sascha Bielefeld (Jungschützenmeister), Ronja Fusch (Fahnenschwenkerobfrau), Hansi Schumacher (Vorsitzender Schießsportabteilung), Herbert Müller (Bezirksgeschäftsführer Bezirk Warburg), Benjamin Arendes (Rechnungsführer Schießsportabteilung), Jörg Striewe (stellvertretender Vorsitzender Schießsportabteilung), Ralph Striewe (Schriftführer Schießsportabteilung). Foto: Schießsportabteilung Borgentreich

Spende für Ukraine-Hilfe

Zudem nutzten die Akteure den Event-Tag am Feiertag in Borgentreich, um eine Spende, die Familien in der Ukraine zukommen soll, zu übergeben. Herbert Müller, Bezirksgeschäftsführer des Schützenbezirks Warburg, wurde ein Spendenscheck über 605 Euro überreicht.

Die Spendensumme war bei zwei Veranstaltungen im April zusammengekommen. Anfang April waren die Schützenschwestern und -brüder der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Bliesheim in Borgentreich zu Gast. Hier wurde das traditionelle Ostereierschießen auf der Schießanlage in Borgentreich durchgeführt.

Bliesheimer und Borgen­treicher befreundet

„Eingeschränkt durch Schäden aus der Flutkatastrophe 2021, kann das dortige Vereinsleben noch nicht in Gänze durchgeführt werden“, erläutert Hansi Schumacher, Vorsitzender der Schießsportabteilung in Borgentreich, den Hintergrund des Besuchs. Zwischen den Bliesheimern und den Borgen­treichern sei eine Freundschaft entstanden, als die heimische Schießsportabteilung im vergangenen Oktober Unterstützung in Bliesheim leistete.

„Spendenschwein“ aufgestellt

Auch beim Osterfeuer in der Borgentreicher Steinkuhle wurde das „Spendenschwein“ aufgestellt. Der Spendenaufruf an die Schützenbezirke erfolgte durch Jörg und Nadja Waltemate aus dem Bezirk Büren. Nadja Waltemate ist in Charkiw geboren und leistet seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine Unterstützung und Hilfe in den dort ansässigen Familien. Bezirksgeschäftsführer Herbert Müller leitet die Spende der Abteilungen der Borgentreicher Schützenbruderschaft an das Ehepaar Waltemate weiter.