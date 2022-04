Einen Schaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro hat eine 52-Jährige aus Borgentreich am Freitag um 15.10 Uhr bei einen Verkehrsunfall verursacht. Sie hatte Alkohol getrunken.

Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Die Frau war in Borgentreich mit ihrem Ford vom Parkplatz des Rewe-Marktes gefahren. An der Kreuzung Emmerkertorstraße/Natzunger Straße stieß sie mit dem Audi einer 42-Jährigen aus Borgentreich zusammen. Laut Zeugenaussagen flüchtete die 52-Jährige, ohne um sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei fand die Frau später an ihrer Wohnanschrift. Ein Arzt entnahm ihr im Krankenhaus eine Blutprobe. Die Frau muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht verantworten. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.