BI-Angebote in Warburger Börde laufen nach Coronapause wieder an

Die Feierabendmärkte werden auch im Jahr 2023 in Warburg ausgerichtet - Zwei in der Altstadt, einer in der Neustadt. Auch weitere Angebote laufen nach einer Coronapause wieder an. Diese Themen wurden bei der Jahreshauptversammlung der Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Bördeland und Diemeltal besprochen.

Die Feierabendmärkte bildeten einen Schwerpunkt der BI-Aktivitäten des vergangenen Jahres. Jana Berger berichtete, dass die Märkte in Warburg insgesamt gut ankommen. „Besonders der Altstädter Feierabendmarkt ist ein Selbstläufer. Von anfänglich elf Ausstellern ist er mittlerweile auf über 20 Aussteller angewachsen“, wird die Organisatorin in einer Pressemitteilung der BI zitiert.

Der Feierabendmarkt in der Neustadt wird im Rahmen einer Projektwoche im September organisiert. Der Feierabendmarkt wird am Freitagabend sein, am darauffolgenden Samstagmorgen wird es eine Frühstücksmeile in der Hauptstraße geben. Während der Aktionswoche ist zudem eine „Tour Regional“ durch die Warburger Gastronomie und ein World Café geplant. Themen der Veranstaltung: Klimaveränderung, Landwirtschaft und Ernährung.

Von 2020 bis 2022 hatte die BI das Leader-Projekt „Kulturland isst“ mit Leben gefüllt. In den zwei Jahren wurden insgesamt sieben Feierabendmärkte in Warburg, Beverungen und Brakel organisiert. „Ziel war es, die Warburger Feierabendmärkte auf den Kreis Höxter auszudehnen, was auch gelungen ist“, erläuterte Projektleiter Günter Schumacher.

Sowohl in Brakel und Beverungen werde es auch im kommenden Jahr Feierabendmärkte geben. Sehr gut kämen auch die Feierabendmärkte in Ottbergen an. Dort würden sie von der Kulturgemeinschaft Ottbergen veranstaltet.

Auch 2023 sind wieder drei Feierabendmärkte in Warburg geplant - Zwei in der Warburger Altstadt (Foto) und einer in der Neustadt. Foto: Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland

Im Fokus der Jahreshauptversammlung in den „Rosbacher Stuben“ in Borgentreich-Rösebeck stand dann ein Thema mit teilweise globalen Auswirkungen: Die Energiekrise und die Folgen für die Verbraucher. Geschäftsführer Stefan Wagner-Schlee von den „BeSte“-Stadtwerken erläuterte die aktuelle Energiekrise und seine Folgen.

Die Versorgung mit Gas und Strom sieht Stefan Wagner-Schlee nach jetzigem Stand als gesichert an. Er machte aber deutlich, dass die gesamte Energiewirtschaft vor großen Herausforderungen steht, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Bereits vor dem Krieg in der Ukraine seien die Preise für Gas deutlich angezogen und hätten sich dann noch einmal erheblich verteuert. Die steigenden Preise werden an die Kunden weitergereicht, aber zumindest der Gaspreisdeckel verspricht Entlastung: „Die Mehrwertsteuer wird von 19 Prozent auf 7 Prozent gesenkt, wodurch dem Endkunden geholfen wird.“

Auch Strompreise steigen

Auch beim Strom müssten sich die Verbraucher auf höhere Preise einstellen. Zum neuen Jahr würden die Strompreise für die Kunden der BeSte Stadtwerke deutlich angehoben. Diese Erhöhung lässt sich aufgrund der steigenden Einkaufspreise nicht vermeiden, sagte Wagner-Schlee. Energiesparen sei daher das Gebot der Stunde.

Für die erneuerbaren Energien habe er große Sympathien und es werde auch über neue Angebote nachgedacht. Eine Herausforderung sei demnach auch die Klimakrise. Die Städte wollten bis zum Jahr 2030 CO2-neutral werden. Hier werden von den Stadtwerken Lösungen gewünscht, an deren Umsetzung die „BeSte“-Stadtwerke arbeiten, heißt es in der Pressemitteilung.

Rainer Mues vom Arbeitskreis Würgassen berichtete im weiteren Verlauf von den zahlreichen Aktionen der BI zum Atommüll-Zwischenlager Würgassen. Der BI gelang es demnach, die berechtigten Bedenken auf die Bundes- und Landesebene zu tragen. „Eine fundierte 40-seitige Petition der BI wurde beim Bundesministerium für Umwelt eingereicht“, sagte Rainer Mues.

Umzug nach Dalheim

Jetzt gelte es abzuwarten, wie die Politik darauf reagiere. Es sei aber zuversichtlich, dass die angeführten Argumente die politischen Entscheider zum Überdenken der Standortfrage führen. Zentral sei aber: „Bisher konnte uns niemand sagen, ob ein Zwischenlager überhaupt notwendig ist.“

Nach zwei Jahren Coronapause war in diesem Jahr auch wieder ein Pflanzenflohmarkt am Steinernen Haus in Borgentreich ausgerichtet worden. „Der Pflanzenflohmarkt war wieder gut besucht und soll auch im nächsten Jahr durchgeführt werden“, wird Georg Sandten in der Pressemitteilung zitiert. Auch die beliebte Bio-Brotbox-Aktion solle im kommenden Jahr nach einer Coronapause wieder stattfinden.

Über den geplanten Umzug der BI nach Dalheim berichtete Vorstandsmitglied Josef Jacobi. Die Räumlichkeiten in der alten Schule seien mittlerweile fertiggestellt, ein Internetanschluss aber noch nicht. Das sei aber notwendig, bevor der Umzug nach Dalheim vollzogen werden kann, unterstrich Josef Jacobi.