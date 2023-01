Borgentreich: Täter stehlen bei Beerdigung Handtasche aus Leichenwagen

Während auf dem städtischen Friedhof in Borgentreich eine Beerdigung stattfand, schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe des parkenden Leichenwagens ein und klauten die Handtasche der Bestatterin. Rita Riepe ist über die Skrupellosigkeit der Täter entsetzt.

Die Beisetzung fand am Dienstagnachmittag, 3. Januar, statt. „Meine Tochter hatte ihren Citroen ebenfalls an der Straße am Friedhofseingang geparkt. Auch die Scheibe ihres Wagens wurde eingeschlagen und ihre Handtasche geklaut.“