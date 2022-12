Borgentreich vergibt den Ehrenamtspreis

Die Orgelstadt Borgentreich hat ihren 2018 ins Leben gerufenen Ehrenamtspreis verliehen. Den ersten Platz belegt in diesem Jahr Uwe Kohlbrock. Mit dem zweiten Platz wurde Hubertus Hartmann geehrt. Der dritte Preis geht an die Borgholzer Herren Paul Ewen, Johannes Lecke, Otto Klabes, Reinhard Schmidt und Otto von Detten.

„Unsere Gesellschaft lebt vom Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, die sich für andere einsetzen. Der Rat der Orgelstadt Borgentreich hat 2018 eine Ehrungsrichtlinie beschlossen, um ehrenamtlich tätige Menschen aus unserer Stadt auszuzeichnen, die sonst eher im Stillen und Verborgenen wirken“, betonte Bürgermeister Nicolas Aisch in seiner Rede.



Die Orgelstadt Borgentreich kann Personen, die sich in den Bereichen Erziehung und Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Kultur, Kirche, Rettung und Hilfe besondere Verdienste um Borgentreich erworben haben, besonders auszeichnen. Die Auszeichnung würdigt das ehrenamtliche Engagement Borgentreicher Bürgerinnen und Bürger.

Uwe Kohlbrock ist seit Jahrzehnten aktiv

Mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde Uwe Kohlbrock, der in den zurückliegenden mehr als 30 Jahren in den verschiedensten Funktionen zum Erhalt und aktuellen Gestaltung seiner Heimatgemeinde Borgentreich beigetragen hat. Neben seinem jahrelangen kirchlichen Engagement in der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist als Messdiener und Lektor hat er auch kulturellen Einsatz als Laienschauspieler im Bördetheater gezeigt.

In der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft fungierte er viele Jahre als Schriftführer und hielt in durchaus humoristischer Art die Geschehnisse für die Nachwelt fest.

Laienschauspieler im Bördetheater

Als ein besonderer Einsatz ist die Übernahme des Amtes als Karnevalspräsident beim KdV im Jahre 1992 zu nennen. Durch den zweiten Golfkrieg 1991 stand der Karneval kurz vor dem Aus. Seine beherzte Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, hat dazu geführt, dass diese Veranstaltung bis heute Bestand hat. Dadurch konnte in Borgentreich viele Projekte und Anschaffungen für die Bürgerinnen und Bürger realisiert werden.

Aktuell widmet sich Uwe Kohlbrock der Pflege und dem Fortbestand der Streuobstwiese im Liebestal. Hierfür ließ er sich eigens als Streuobstwiesenpfleger ausbilden. Durch sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement für seine Heimatgemeinde Borgentreich trägt er wesentlich zum Erhalt und Ausgestaltung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens sowie dem Erhalt und der Förderung des natürlichen Lebensraumes bei.

Hartmann hat Geschichte lesbar gemacht

Der mit dem zweiten Platz ausgezeichnete Hubertus Hartmann übernahm im Jahr 2017 das Amt des Ortschronisten in der Kernstadt Borgentreich. Durch seinen persönlichen Einsatz und sein überaus großes zeitliches Engagement machte er erstmals im Stadtgebiet Borgentreich die überlieferte alte Ortschronik von 1800 für alle Bürgerinnen und Bürger lesbar. Darüber hinaus erstellte er, ebenfalls erstmalig, die aktuellen Chronikeintragungen online. Beides, aktuelles und die lesbaren Einträge der Altchronik, hat er der Bürgerschaft zugänglich gemacht.

„Ihrem Einsatz und Engagement ist es zu verdanken, dass nicht nur die aktuellen Ereignisse und Geschehnisse Borgentreichs festgehalten werden, sondern auch die zurückliegende Geschichte für jedermann nachlesbar geworden sind“, lobte der Bürgermeister in seiner Rede.

Das Foto zeigt (von links): den Borgholzer Ortsvorsteher Franz-Josef Wegener, Otto von Detten, Johannes Lecke, Otto Klabes, Reinhard Schmidt, Paul Ewen, Bürgermeister Nicolas Aisch und Jan-Gerrit Möltgen. Foto: Stadt Borgentreich

Borgholzer Herren erhalten dritten Platz

Über den dritten Platz freuen sich die Borgholzer Herren Paul Ewen, Johannes Lecke, Otto Klabes, Reinhard Schmidt und Otto von Detten. Gemeinsam zeigten sie einen überragenden ehrenamtlichen Einsatz bei der Wiederherstellung des Heiligenhäuschens samt Kreuz am Ortseingang Borgholz. Mit der Wiederherstellung des Heiligenhäuschens haben sie einen maßgeblichen Beitrag zum Thema Heimat, Kultur, Glaube in Borgholz geleistet

Als im Januar dieses Jahres eine Linde umstürzte und den Bildstock und das nebenstehende Wegekreuz am Burg-Tor in Borgholz mit umriss, zersägten die Borgholzer Herren ihn und transportierten ihn ab. Anschließend klopften sie die Steine ab. Sie beschlossen, den Wiederaufbau selbst zu übernehmen. Als Maurer konnten sie Otto Klabes (87) gewinnen und als Helfer Otto von Detten.

Umgehend wurde das Heiligenhäuschen nach altem Vorbild auf neuem Fundament aufgebaut. Für das notwendige Material konnten Spenden aus dem Klusgang der Männer vom Gründonnerstag und einige Einzelspenden von Schaulustigen verwendet werden. Auch ein neuer Baum, eine Blutbuche, konnte damit gekauft werden. Die Familie Möltgen sorgte für ein neues Kreuz aus Sandstein, das von einem Steinmetz aus Helmershausen angefertigt wurde.

Heiligenhäuschen wieder hergestellt

Da auch die Figur des alten Bildstocks zerstört war, stiftete Pastor Bartoldus eine neue Sandsteinfigur, das schmiedeeiserne Gitter steuerte Christoph Scheideler dazu. Im Sockel wurde eine Urkunde mit der Geschichte des Bildstocks eingemauert. Im Juni dieses Jahres erfolgte die Einweihung des neuen Heiligenhäuschens und des Kreuzes.

Zum Abschluss der Ehrenamtspreisverleihung bedankte sich Bürgermeister Nicolas Aisch im Namen der Orgelstadt bei den Geehrten für ihren Einsatz. Belohnt wurden sie mit Gutscheinen für einen gemeinsamen Besuch in einer Lokalität im Stadtgebiet und einer Urkunde.